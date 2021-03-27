ГлавнаяНовости

Орлов: «Головин поменялся в футбольном интеллекте»

27 марта 2021, 17:13

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступления полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

Головин поменялся в футбольном интеллекте. У него даже фигура поменялась, и движение. Время в «Монако» пошло ему на пользу. Это очевидно, что он выделяется в сборной России. Про счет матча [против сборной Словении] я даже говорить не хочу, это для ставок. Думаю, играть команда будет лучше, чем с Мальтой, будет другая ответственность. Мы будем бороться за победу, но крупным счет вряд ли будет.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии2
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 19:18
Гена завидует.
mihaluch
mihaluch
27 марта в 19:03
Игра отвечает требованиям топ клуба
Багров-брат
Багров-брат
27 марта в 19:03
Гена толерантен в суждениях и мозговых процессах. Главное, не переборщить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 18:07
Счёт будет 2 2
Leha-ha50
Leha-ha50
27 марта в 17:57
Саня и до отъезда в Монако и в клубе, и сборной выделялся. Конечно забугорный опыт дает некоторые преимущества, но тут все зависит от игрока. Кто прогрессирует на западе, а кто то местные лазареты изучает. Саша всегда был быстрым, мобильным, техничным. Сейчас добавил в уверенности . Еще до отъезда Черчесов говорил, что Головину ничего объяснять практически не надо, Саша - это умный игрок, был и есть.
Удачи Саше и всей нашей сборной.
Всем здоровья.
izrafel
izrafel
27 марта в 17:50
Ну хоть у кого то голова стала работать....радует это
Boricku
Boricku
27 марта в 17:50
Результат делает и Шунин и Дзюба
Boricku
Boricku
27 марта в 17:49
Перерос уровень апл
ДАША Д
ДАША Д
27 марта в 17:41
Голубая луна всему виной.
shur
shur
27 марта в 17:17
...да просто Санька от короны привился, вот и результат!
Futurista
Futurista
27 марта в 17:16
С кем поменялся?)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100