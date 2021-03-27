Орлов: «Головин поменялся в футбольном интеллекте»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступления полузащитника в составе «Монако».

Головин поменялся в футбольном интеллекте. У него даже фигура поменялась, и движение. Время в «Монако» пошло ему на пользу. Это очевидно, что он выделяется в сборной России. Про счет матча [против сборной Словении] я даже говорить не хочу, это для ставок. Думаю, играть команда будет лучше, чем с Мальтой, будет другая ответственность. Мы будем бороться за победу, но крупным счет вряд ли будет.