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Широков: «Уровень сборной Словении такой же, как и сборной России»

27 марта 2021, 19:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Не сказал бы, что первый тайм был шикарным. Реализовали те полумоменты, которые создали. Хотелось бы большего, но для начала отбора – хорошо, что выиграли. Две победы на старте, теперь пусть словенцы думают, как нас обыграть, гандикап – уже хорошо.

Не напрягала ли игра Шунина? Меня – нет, главное, чтобы он команду не напрягал, чтобы мы не пропускали. Выходы – да, не его сильная сторона, но больших ошибок Антон не допустил. Выручить мог, но больших претензий к нему нет. Пока не вижу смысла поднимать вратарский вопрос. Есть хорошие ребята, которые растут, они поджимают. А там уже посмотрим, кто будет играть.

Дзюба подустал, нужна была свежая кровь, поэтому вышел Заболотный. Но да, не всегда получалось цепляться за мяч, но многое же зависит от передач – не всегда же у нас идеально их отдают. Дзюба выиграл весь верх? Там его знакомый Мевля, он делал из него, что хотел.

Уровень сборной Словении такой же, как у нас. Мы не играли с преимуществом, реализовали полумоменты и из-за этого победили. Они тоже имели моменты, забить не смогли. Но словенцам тяжелее – по большому счёту в атаке у них один человек, и тот создавал проблемы и забил. А у нас вариативности побольше – Головин, Миранчук, Дзюба. Есть кому играть.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ 1bear (раскрыть)
27 марта в 20:07
У Широкова только черные очки в нвличии...
berda2003
berda2003
27 марта в 20:05
полуфутболист-полузэк рассуждает о полумоментах...
Little Caprice
Little Caprice
27 марта в 19:58
У этого уголовника, преступлению которого нет двойной трактовки, продолжают брать интервью. В России такие люди всегда где-то на виду. Печально.
вoлгодoн
вoлгодoн
27 марта в 19:56
однако Словению мы все очень опасались до матча и результатом довольны
1bear
1bear
27 марта в 19:47
...просто повезло победить в игре равных команд
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