«Локомотив» интересуется левым защитником «Крыльев Советов»

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30 марта 2021, 13:20

«Локомотив» находится в поисках левого защитника с российским паспортом.

Как сообщается, одним из вариантов «железнодорожников» является из «Крыльев Советов». Старший селекционер «Локомотива» просматривал футболиста этой весной. Стоит отметить, что Горшков также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что игрок перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Чертаново».