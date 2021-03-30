«Локомотив» интересуется левым защитником «Крыльев Советов»

«Локомотив» находится в поисках левого защитника с российским паспортом.
Как сообщается, одним из вариантов «железнодорожников» является Юрий Горшков из «Крыльев Советов». Старший селекционер «Локомотива» Александр Самедов просматривал футболиста этой весной. Стоит отметить, что Горшков также может сыграть на позиции опорного полузащитника.
Напомним, что игрок перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Чертаново».
Если защитник из Крыльев и его нашёл Самедов - это ещё не значит что он левый...
Если защитник из Крыльев и его нашёл Самедов - это ещё не значит что он левый...
Возможно зарплата повыше, да и всё же домой, назад в Москву.
Возможно зарплата повыше, да и всё же домой, назад в Москву.