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«Локомотив» интересуется левым защитником «Крыльев Советов»

30 марта 2021, 13:20

«Локомотив» находится в поисках левого защитника с российским паспортом.

Как сообщается, одним из вариантов «железнодорожников» является Юрий Горшков из «Крыльев Советов». Старший селекционер «Локомотива» Александр Самедов просматривал футболиста этой весной. Стоит отметить, что Горшков также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что игрок перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Чертаново».

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ermak6848
ermak6848
31 марта в 09:37
Селекция нужна в ЛОКО
Альфамен
Альфамен ответ КЭТиК (раскрыть)
30 марта в 17:40
    Альфамен
    Альфамен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    30 марта в 17:38
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      30 марта в 14:55, ред.
      Ну зачем же так...
      Если защитник из Крыльев и его нашёл Самедов - это ещё не значит что он левый...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      30 марта в 14:44
      Пока только интерес, будет лето и все узнаем.
      stanichnik
      stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      30 марта в 14:31
      Доброго Здоровья, Митяй!
      Возможно зарплата повыше, да и всё же домой, назад в Москву.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      30 марта в 14:01
      Крылья уже не хуже Локо,зачем туда идти!?
      asraeil
      asraeil
      30 марта в 13:54
      Юрию и в Крыльях не плохо...
      STVA 1
      STVA 1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
      30 марта в 13:45
      Чтобы других дербанить))
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      30 марта в 13:32
      Зачем клубы содержат академии?
      mihaluch
      mihaluch
      30 марта в 13:26
      Локо подписывает только переспективных.
      КЭТиК
      КЭТиК
      30 марта в 13:23
      В следующем сезоне Крылья станут ровней Локомотиву, можно и не переходить.
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