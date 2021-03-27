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Агент Кучаева сообщил об интересе со стороны «Лидса» и «Пармы»

27 марта 2021, 22:27

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, почему футболист не перешёл в «Рубин», а также поделился мнением о дальнейших планах своего клиента.

Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный». Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и всё будет нормально.

Какие планы — ЦСКА или Европа? Мы контактировали по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это «Лидс» и «Парма».

Напомним, что вместо Кучаева на молодёжный чемпионат Европы был вызван Константин Тюкавин.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
27 марта в 22:59, ред.
Я думаю, промедления ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас самый хороший момент, если вообще серьёзно кто-то хочет его приобрести. Видно , что Костя старается, но как-то с Ганчаренко этот прогресс притормозился. И если есть хотя-бы малейшая возможность надо уезжать и лучше всего, по моему мнению в Лидс . Английский футбол для него будет ясным и для адаптации легче. Можно только пожелать чтоб всё у него получилось. И для Кости и для сборной будет только лучше!!! Удачи Костику !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 22:53
Надо продавать,пока берут!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
27 марта в 22:51
Возможно и так. Только нужно ехать при полной уверенности в себе, что будешь играть, а не повторять роль Миранчука
David Young
David Young
27 марта в 22:43
Оба клуба, особенно Лидс Юнайтед, являются весьма хорошими вариантами для Константина Кучаева. И слишком медлить не стоит, а то можно упустить самый подходящий момент для перехода в один из клубов Топ-5.
1bear
1bear
27 марта в 22:32
...если есть возможность - только в Европу,в любой клуб,чем больше вариантов тем лучше
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