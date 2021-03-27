Агент Кучаева сообщил об интересе со стороны «Лидса» и «Пармы»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА , рассказал, почему футболист не перешёл в «Рубин», а также поделился мнением о дальнейших планах своего клиента.

Почему Кучаев не переехал в Казань к Слуцкому? Да, разговор такой был прямо перед началом сезона. Костя уже дал согласие на переход, но разговор был об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: «Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный». Мы согласились, и вот, во что вылезло — Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА . Потом опять травма мениска включилась, но сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и всё будет нормально.