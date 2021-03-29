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Дриусси — болельщикам «Ривер Плейт»: «Вернусь в июне»

29 марта 2021, 14:48

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси анонсировал свой уход из клуба.

25-летний футболист во время общения с фанатами «Ривер Плейт» в Twitch написал:

Я вернусь в июне.

Дриусси — болельщикам «Ривер Плейт»: «Вернусь в июне»

Минувшей зимой Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».

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Все комментарии
berda2003
berda2003
29 марта в 21:00
бабла срубил, у индейцев можно уже и не играть...
SHMEL
SHMEL
29 марта в 20:28
Как-то не очень красиво по отношению к зениту он поступает. Неужто всё так плохо и ужасно, что он хочет побыстрее уйти?
Санчо Панса
Санчо Панса
29 марта в 18:54
Да и ладно! Скатертью ему дорога, как говорится.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
29 марта в 17:21
Конечно. Ну и где оказались Халк и Витсель после Зенита?
makkie
makkie ответ Иван Тасминский (раскрыть)
29 марта в 16:55
Зинченко играл в Уфе, оттуда его забрали в Манчестер Сити.
Клуб на самом деле не так важен... это работает при вызове игроков в сборную России - попасть туда из Зенита, Спартака, цска, Локо и Краснодара проще, чем из условного Тамбова или той же Уфы.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 16:50
Счастливого пути. Ничего особенного он так и не показал.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
29 марта в 16:39
в Европу легче из Зенита уехать, чем из Рубина... Хотя спорный вопрос. И тот и тот клуб мало игроков в европу отправил.
makkie
makkie ответ Крикун (раскрыть)
29 марта в 16:08
Хвиче нужно в Европу ехать, а не тухнуть в РПЛ-овском болоте.
Парень талантливый, развиваться сам Бог велел!
ДСА
ДСА
29 марта в 15:59
Нигде он сильно так и не заиграл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 15:24, ред.
И Дриусси вернётся в июне...на родину..
И Сантос...
И Барриос..
И другие...
Чего в отпуске на базе то сидеть....

Хотя если Ривер планирует прервать контракт Себастьена с Зенитом ,который тот продлил 8 месяцев назад - пожалуйста...
Давно пора монетизировать остатки аргентинского отряда...зачем то заброшенного мистером Манчини,в другое полушарие глобуса...)))
Крикун
Крикун
29 марта в 15:15
Отлично, освободится место под качественного лега, который не ноет от позиции на поле.
Хотелось бы что бы Хвичу из Рубина взяли.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 15:13
Себастьян "что-то позиция у меня не очень" Дриусси оставив о себе неопределенное двоякое мнение в умах российских болельщиков и заработав денег на безбедную старость возвращается в родные пенаты.
particular
particular
29 марта в 15:05, ред.
Анализ открытых источников и записей в соцсетях даёт больше информации, чем бред агентов и официальные сайты клубов 😉
sv_1969
sv_1969
29 марта в 15:00
Ну и ладно)
DEIVID_22
DEIVID_22
29 марта в 14:56
Да, так и осталось непонятным, что такое это Дриусси.
ermak6848
ermak6848
29 марта в 14:49
Лучше оставайся дома..
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