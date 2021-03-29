Дриусси — болельщикам «Ривер Плейт»: «Вернусь в июне»

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29 марта 2021, 14:48

Форвард «Зенита» анонсировал свой уход из клуба.

25-летний футболист во время общения с фанатами «Ривер Плейт» в Twitch написал:

Я вернусь в июне.

Минувшей зимой Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».