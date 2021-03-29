Дриусси — болельщикам «Ривер Плейт»: «Вернусь в июне»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси анонсировал свой уход из клуба.
25-летний футболист во время общения с фанатами «Ривер Плейт» в Twitch написал:
Я вернусь в июне.
Минувшей зимой Дриусси рассказал о причинах срыва своего трансфера в «Ривер Плейт».
Клуб на самом деле не так важен... это работает при вызове игроков в сборную России - попасть туда из Зенита, Спартака, цска, Локо и Краснодара проще, чем из условного Тамбова или той же Уфы.
Клуб на самом деле не так важен... это работает при вызове игроков в сборную России - попасть туда из Зенита, Спартака, цска, Локо и Краснодара проще, чем из условного Тамбова или той же Уфы.
Парень талантливый, развиваться сам Бог велел!
Парень талантливый, развиваться сам Бог велел!
И Сантос...
И Барриос..
И другие...
Чего в отпуске на базе то сидеть....
Хотя если Ривер планирует прервать контракт Себастьена с Зенитом ,который тот продлил 8 месяцев назад - пожалуйста...
Давно пора монетизировать остатки аргентинского отряда...зачем то заброшенного мистером Манчини,в другое полушарие глобуса...)))
И Сантос...
И Барриос..
И другие...
Чего в отпуске на базе то сидеть....
Хотя если Ривер планирует прервать контракт Себастьена с Зенитом ,который тот продлил 8 месяцев назад - пожалуйста...
Давно пора монетизировать остатки аргентинского отряда...зачем то заброшенного мистером Манчини,в другое полушарие глобуса...)))
Хотелось бы что бы Хвичу из Рубина взяли.
Хотелось бы что бы Хвичу из Рубина взяли.