Защитник клуба третьей немецкой лиги проходит просмотр в ЦСКА

Защитник «Ганзы», которая выступает в третьей по силе лиге Германии, Константин Нижегородов находится на просмотре в ЦСКА. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
Основа провела спарринг с молодежной командой. За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре.
За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре. pic.twitter.com/jTtxbE2kg2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 27, 2021
Ранее агент полузащитника Константина Кучаева сообщил об интересе со стороны «Лидса» и «Пармы».