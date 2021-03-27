Защитник клуба третьей немецкой лиги проходит просмотр в ЦСКА

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27 марта 2021, 22:56

Защитник «Ганзы», которая выступает в третьей по силе лиге Германии, находится на просмотре в ЦСКА . Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.

Основа провела спарринг с молодежной командой. За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре.

За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре. pic.twitter.com/jTtxbE2kg2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 27, 2021

Ранее агент полузащитника Константина Кучаева сообщил об интересе со стороны «Лидса» и «Пармы».