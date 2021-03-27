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Защитник клуба третьей немецкой лиги проходит просмотр в ЦСКА

27 марта 2021, 22:56

Защитник «Ганзы», которая выступает в третьей по силе лиге Германии, Константин Нижегородов находится на просмотре в ЦСКА. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.

Основа провела спарринг с молодежной командой. За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре.

Ранее агент полузащитника Константина Кучаева сообщил об интересе со стороны «Лидса» и «Пармы».

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
29 марта в 09:51
Олич... Он же там в с немцами вась вась, ему и подсказали.
ermak6848
ermak6848
28 марта в 11:28
Если подойдёт надо брать так как защита в фк ЦСКА просто решето...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 марта в 08:46
Кто он? Как он попал в Германию? Как он попал к нам?
VAN ARM
VAN ARM
28 марта в 08:06
пусть будет у нас)))
beefs
beefs
27 марта в 23:59
еще один русский с немецким паспортом?
Gahi
Gahi
27 марта в 23:58
С такой фамилией как у Константина нужно играть за команду Нижний Новгород, они как раз в Премьер Лигу дорогу пробивают, это в том случае если конечно не получится закрепиться в ЦСКА то это было бы  хорошим продолжением играть в команде созвучной со своей фамилией. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 марта в 23:12
Думаю таких Костиков и у нас хватает, возможно очень талантливый или уже Олич руку приложил.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
27 марта в 23:06
Спасибо, тогда точно пригодится! 👍✊
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
27 марта в 23:04
18 лет.
Ironigor
Ironigor
27 марта в 23:03
А сколько лет парню? В любом случае защитник очень нужен для ЦСКА !!! Удачи!!!
CSKA2012
CSKA2012
27 марта в 22:59
Удачи парню, желаю чтобы ему удалось подписать контракт !!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 22:57
Ещё один Костик!
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