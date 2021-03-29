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Агент Дриусси: «Пока Себастьян остаётся в „Зените“»

29 марта 2021, 15:27

У форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси нет договоренностей с «Ривер Плейт». Об этом заявил агент футболиста Эрнан Берман.

Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов.

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Valeron112
Valeron112
29 марта в 19:30
"Пока Себастьян в клубе..." .Агент сытый . Избавиться по бумаге не могут,всё проклятые банкноты виноваты́ и подпись в конце рядом с датой🙋🏾‍♀️.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 18:08, ред.
Пока ясно одно...
Кто то из двух...врёт...
Или Себастьен...или агент...

А если нет...то Дриусси имел ввиду лето следующего года...))
sv_1969
sv_1969
29 марта в 17:05
А он уже собрался домой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 15:50
Раз фанатам пообещал,значит скоро уйдёт!
Ironigor
Ironigor
29 марта в 15:49
Пока, это до лета !??
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