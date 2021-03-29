Агент Дриусси: «Пока Себастьян остаётся в „Зените“»

У форварда «Зенита» нет договоренностей с «Ривер Плейт». Об этом заявил агент футболиста Эрнан Берман.

Это неправда, что Дриусси вернется летом в «Ривер Плейт». Пока он остается в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов.