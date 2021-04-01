ГлавнаяНовости

Гюндоган о поражении от Северной Македонии: «Я не знаю, как это объяснить»

01 апреля 2021, 01:31
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал домашнее поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.

Я не знаю, как это объяснить. Это нелегко. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы его недооценили.

Мы просто были недостаточно хороши сегодня и должны лучше действовать перед воротами соперника, если не хотим повторения подобных игр.

Все новости
Ван дер Варт: «Кейн — лучший нападающий в мире после Левандовски»
Сегодня, 12:16 Комментарии2
Гвардиола: «УЕФА и ФИФА убивают игроков»
Сегодня, 11:01 Комментарии10
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
01 апреля в 06:10
итак, чудеса возможны !
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 02:04
Весенние матчи подарили нам невероятные результаты. Фавориты несут потери, что добавляет интриги в борьбе за выход на ЧМ. Никто не уступает без борьбы, все цепляются за очки. Тем будет интереснее. Вот и немцы проиграли там, где 99,9 % болельщиков такое просто предположить не могли.
Ждем продолжения непредсказуемого отбора на ЧМ22.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 01:57
Удивительный результат.
1bear
1bear
01 апреля в 01:47
да что говорить - недооценили,хотели вторым составом легко победить...
...однозначно вина тренерского штаба
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100