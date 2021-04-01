Гюндоган о поражении от Северной Македонии: «Я не знаю, как это объяснить»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии прокомментировал домашнее поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном матче ЧМ -2022.

Я не знаю, как это объяснить. Это нелегко. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы его недооценили.

Мы просто были недостаточно хороши сегодня и должны лучше действовать перед воротами соперника, если не хотим повторения подобных игр.