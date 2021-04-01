Гюндоган о поражении от Северной Македонии: «Я не знаю, как это объяснить»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал домашнее поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.
Я не знаю, как это объяснить. Это нелегко. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы его недооценили.
Мы просто были недостаточно хороши сегодня и должны лучше действовать перед воротами соперника, если не хотим повторения подобных игр.
Ждем продолжения непредсказуемого отбора на ЧМ22.
Всем здоровья.
Ждем продолжения непредсказуемого отбора на ЧМ22.
Всем здоровья.
...однозначно вина тренерского штаба
...однозначно вина тренерского штаба