Кроос: «Рабочим в Катаре не хватает еды и воды»

Полузащитник сборной Германии прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Рабочим в Катаре приходится трудиться без перерывов при 50-градусной жаре. Им не хватает еды и воды, к ним применяется насилие.