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Кроос: «Рабочим в Катаре не хватает еды и воды»

31 марта 2021, 19:22

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Рабочим в Катаре приходится трудиться без перерывов при 50-градусной жаре. Им не хватает еды и воды, к ним применяется насилие.

Также стоит обратить внимание на то, что гомосексуализм — уголовное преступление в Катаре и преследуется по закону. Считаю, что Катар не должен принимать ЧМ.

Ранее ходили слухи, что Кроос закончит карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
31 марта в 22:33
Тфу ты, никогда мне этот 50 не нравился даже будучи играком Баварии. Какой то непонятный пля
goalaktika
goalaktika
31 марта в 21:53
Всех арабских стран, строят только приезжие и их жизнь никогда не ценится там. Каждый год они умирают тысячами.
Ну а судьба п*д*ров по приезду в Катар, мало кого волнует. Пусть лучше для них построят отдельный стадион с колами
Gahi
Gahi
31 марта в 20:42
Так это уже не Кроос, а "Бег по пересечённой местности".
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Илья85 (раскрыть)
31 марта в 20:35
    Suriand
    Suriand
    31 марта в 20:26
    Причем здесь гомосексуализм и праздник футбола? Эх,Кроос,совсем уже перегибаете в Европе с толерантностью.
    За адекватность
    За адекватность
    31 марта в 20:07
    Их видимо туда насильно свезли и под дулами автоматов заставляют работать.
    Igo0rek
    Igo0rek
    31 марта в 20:01
    По словам Крооса, в Катаре прям филиал Освенцима открыли.
    Илья85
    Илья85
    31 марта в 19:45, ред.
    В роде футболист нормальный,но вот п..орские высказывания не вызывает уважения .
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Байкал-38. (раскрыть)
    31 марта в 19:36
    Такой закон во всём мире надо ввести.
    волгодон 2
    волгодон 2
    31 марта в 19:35
    Тоня подхватил околофутбольную озильщину.
    LOpp
    LOpp
    31 марта в 19:25
    Рабочие сами согласились на такие условия, или их насильно заставляют работать?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    31 марта в 19:25, ред.
    На Донбассе гибнут дети, а Кроос молчит!
    Презираю лицемеров....
    А Кросс опасается, что его в Катаре посадят за гомосексуализм или пол состава боится потерять? Правильный закон!!!
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