Кроос: «Рабочим в Катаре не хватает еды и воды»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира в Катаре в 2022 году.
Рабочим в Катаре приходится трудиться без перерывов при 50-градусной жаре. Им не хватает еды и воды, к ним применяется насилие.
Также стоит обратить внимание на то, что гомосексуализм — уголовное преступление в Катаре и преследуется по закону. Считаю, что Катар не должен принимать ЧМ.
Ранее ходили слухи, что Кроос закончит карьеру в сборной Германии после Евро-2020.
Ну а судьба п*д*ров по приезду в Катар, мало кого волнует. Пусть лучше для них построят отдельный стадион с колами
Ну а судьба п*д*ров по приезду в Катар, мало кого волнует. Пусть лучше для них построят отдельный стадион с колами
Презираю лицемеров....
А Кросс опасается, что его в Катаре посадят за гомосексуализм или пол состава боится потерять? Правильный закон!!!
Презираю лицемеров....
А Кросс опасается, что его в Катаре посадят за гомосексуализм или пол состава боится потерять? Правильный закон!!!