Вайсс: «Россия была фаворитом только на бумаге в матче со Словакией»

Бывший главный тренер сборной Словакии прокомментировал результат матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России (2:1).

Не думаю, что Словения сильнее Словакии. Наоборот. Словакия просто неудачно начала выступление в группе, была фаворитом в первых двух матчах, но, к сожалению, не сумела победить. В этой игре Словакия показала свой характер, физические данные, которые были нужны в этой игре. Словакия переиграла Россию с точки зрения физических кондиций и желания. Это был последний шанс вернуться в борьбу. Я бы не хотел оценивать работу российской команды. Россия, конечно, была фаворитом в этой игре, потому что дважды победила. Но фаворитом она была только на бумаге. И Словакия выиграла за счет эмоций.

Здорово сыграла пара Шатка-Шкриньяр. Они были на высоте, нейтрализовали Дзюбу. Шкриньяр — звезда миланского «Интера», футболист, которого хотят «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед». Есть много предложений от ведущих клубов мира. Он показал и характер. Показал, что не зря дважды подряд признавался футболистом года в Словакии, забил решающий гол против Мальты, забил решающий гол вчера. Он лидер словацкой сборной. На мой взгляд, Дзюба был немного уставший после предыдущих двух игр, в которых сборная играла почти в том же самом составе. Он старался, у него были один-два опасных момента. Но наши центральные защитники вчера сыграли очень хорошо.

Группа сейчас сильно открыта. Словакия обыграла Россию, Словения уступила Кипру, Хорватия тоже один раз проиграла. Поэтому Словакия вернулась в игру за первое-второе место. Вчерашняя игра была очень важной. Без этой победы не было бы шанса что-то доказать в этой группе.