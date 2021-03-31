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Вайсс: «Россия была фаворитом только на бумаге в матче со Словакией»

31 марта 2021, 15:43
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс прокомментировал результат матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России (2:1).

Не думаю, что Словения сильнее Словакии. Наоборот. Словакия просто неудачно начала выступление в группе, была фаворитом в первых двух матчах, но, к сожалению, не сумела победить. В этой игре Словакия показала свой характер, физические данные, которые были нужны в этой игре. Словакия переиграла Россию с точки зрения физических кондиций и желания. Это был последний шанс вернуться в борьбу. Я бы не хотел оценивать работу российской команды. Россия, конечно, была фаворитом в этой игре, потому что дважды победила. Но фаворитом она была только на бумаге. И Словакия выиграла за счет эмоций.

Здорово сыграла пара Шатка-Шкриньяр. Они были на высоте, нейтрализовали Дзюбу. Шкриньяр — звезда миланского «Интера», футболист, которого хотят «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед». Есть много предложений от ведущих клубов мира. Он показал и характер. Показал, что не зря дважды подряд признавался футболистом года в Словакии, забил решающий гол против Мальты, забил решающий гол вчера. Он лидер словацкой сборной. На мой взгляд, Дзюба был немного уставший после предыдущих двух игр, в которых сборная играла почти в том же самом составе. Он старался, у него были один-два опасных момента. Но наши центральные защитники вчера сыграли очень хорошо.

Группа сейчас сильно открыта. Словакия обыграла Россию, Словения уступила Кипру, Хорватия тоже один раз проиграла. Поэтому Словакия вернулась в игру за первое-второе место. Вчерашняя игра была очень важной. Без этой победы не было бы шанса что-то доказать в этой группе.

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kasyak7
kasyak7
01 апреля в 12:09
Как обычно все сборные в группе будут только прибавлять,а наши сливать. 3-4 место нам обеспечено
Супервайзер
Супервайзер
31 марта в 17:47
Словакия переиграла Россию из-за тренерско- политической установки играть только на Дзюбу. Конечно, Дзюба может и гол забить, если все время получает пасы, которые могли бы стать голами, но реализация низкая. Однако, стоит нейтрализовать Дзюбу, что не очень сложно и что сделали словаки, то российская сборная оказывается беззубой.
Когда эту простую истину поймут остальные соперники россиян, а установка останется прежней, наша сборная будет только проигрывать.
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
31 марта в 17:13
    cska1948
    cska1948
    31 марта в 17:02
    "...На мой взгляд, Дзюба был немного уставший после предыдущих двух игр..."
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    Наши игроки вообще не привыкли к играм в таком плотном ритме и то, что возраст Дзюбы может сказаться на его физ. форме к третьей игре, это тренеры ДОЛЖНЫ были предвидеть!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    31 марта в 16:46
    Вайс стопудово прав
    Ironigor
    Ironigor
    31 марта в 15:49
    Бумага всё стерпит , ещё не вечер 🌙 !!!
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