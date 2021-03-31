Экс-защитник «Локомотива»: «Ожидал большего от сборной России»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии поделился мнением о матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России (2:1).

Первые матчи в группе Словакия провела не очень удачно. Мы не знали, как играть, у нас не было лица, не было самоотдачи. Россия — очень сильный соперник, поэтому перед матчем я очень переживал. Но, к счастью, мы хорошо выступили и нам удалось победить. Самоотдача нашей сборной была на уровне!

Ожидал большего от России. Словаки играли от обороны и сопернику пришлось довольно сложно. Но ничего страшного для российской команды не произошло: шесть очков в двух матчах — это хороший результат. До конца отборов ещё много матчей.