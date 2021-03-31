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Экс-защитник «Локомотива»: «Ожидал большего от сборной России»

31 марта 2021, 16:03
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России (2:1).

Первые матчи в группе Словакия провела не очень удачно. Мы не знали, как играть, у нас не было лица, не было самоотдачи. Россия — очень сильный соперник, поэтому перед матчем я очень переживал. Но, к счастью, мы хорошо выступили и нам удалось победить. Самоотдача нашей сборной была на уровне!

Ожидал большего от России. Словаки играли от обороны и сопернику пришлось довольно сложно. Но ничего страшного для российской команды не произошло: шесть очков в двух матчах — это хороший результат. До конца отборов ещё много матчей.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 17:14
Мы просто не можем без трудностей. Теперь будем героически их решать!
cska1948
cska1948 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
31 марта в 16:55
От поражения страховка есть! И она проста как апельсин! Надо играть лучше соперника!
izrafel
izrafel
31 марта в 16:38
Не только ты не ожидал....
Garrincha58
Garrincha58
31 марта в 16:37
что можно ожидать от такой сборной и игроков приходящих из клубов, которые уже второй год проваливают еврокубки под чистую да и ещё вдобавок с таким тренером так что нечего ждать и не стоит обольщаться
Али Самаркандский
Али Самаркандский
31 марта в 16:19
Нормально играли. От поражений нет страховки.
LAISMEN
LAISMEN
31 марта в 16:10
Комплимент в нашу сторону, но с приятным осадком для себя
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