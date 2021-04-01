Шевченко: «Мы не использовали свои моменты, и Казахстан нас наказал»

Главный тренер сборной Украины подвёл итоги домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Тут комментировать нечего. Когда ты не используешь моменты, тебя всегда накажут. Сейчас нас постоянно наказывают, или мы ошибаемся, пропускаем контратаку, нам забивают... А мы создаём по 8-10 моментов, но реализовать их не можем. Есть другие моменты, я проведу анализ. У нас есть время. Я знаю, в каком направлении надо двигаться. За этот негативный результат я беру ответственность на себя.

Мне понравилось, что Казахстан бился, дрался до конца. Они делали всё, что могли. Поэтому молодцы ребята, взяли очко, а мы наши моменты, которые были, не использовали. Мы создали достаточно для того, чтобы закрыть эту игру. Поэтому вы нас наказали, поздравляю.

Это не отговорки. Это факты. Мы пропускаем контратаку, нас наказывают, где-то мы потеряли свои позиции. Мы допускаем ошибки, которые раньше не допускали. Я разговариваю с командой на эту тему. Мне нужно ещё время, чтобы провести детальный анализ. Да, мы очень усложнили себе ситуацию, но я не думаю, что она безвыходная. Мы набрали мало очков дома, будем набирать их на выезде.