Семак: «У меня достаточно жёсткости тогда, когда она мне нужна»

Наставник «Зенита» Сергей Семак считает, что он достаточно жесткий тренер.
Орлов сказал, что мне не хватает «плётки»? Я не согласен. Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.
Зачем мне «плётка»? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже моё личное дело.
У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне «плётка», если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?
Ранее Семак рассказал, останется ли Артём Дзюба штатным пенальтистом команды.
Но с другой стороныотдельные 56оватые сабжи в команде это воспринимают как слюнтяйствоо и начинают хреновничать.
Но с другой стороныотдельные 56оватые сабжи в команде это воспринимают как слюнтяйствоо и начинают хреновничать.
Газпром, мечты все равно будут сбывается. Если РФС рулят ставленики голубой мечты , - исход всё равно будет один , не считая судейскую демократическую ассоциацию. Так что Семак ничего не решает, хоть с веником хоть с плёткой . Надо смотреть реалиям в глаза. Пока не будет потолка в зарплатах и той системы Справедливости к подходу к каждому игроку ,кто и сколько достоин по игре и зарплатам ,как это делается в НХЛ и НБА ничего хорошего можно не ждать. И ещё срочно нужно убирать лимит , пока наши якобы "звезды" будут надеяться на свой паспорт и что у них нет альтернативы, всё так и останется. В Европе - ноль !!! Про мир вообще промолчу. Так что, как то так. Это просто моё видение ситуации. Всем Добра !!!
Газпром, мечты все равно будут сбывается. Если РФС рулят ставленики голубой мечты , - исход всё равно будет один , не считая судейскую демократическую ассоциацию. Так что Семак ничего не решает, хоть с веником хоть с плёткой . Надо смотреть реалиям в глаза. Пока не будет потолка в зарплатах и той системы Справедливости к подходу к каждому игроку ,кто и сколько достоин по игре и зарплатам ,как это делается в НХЛ и НБА ничего хорошего можно не ждать. И ещё срочно нужно убирать лимит , пока наши якобы "звезды" будут надеяться на свой паспорт и что у них нет альтернативы, всё так и останется. В Европе - ноль !!! Про мир вообще промолчу. Так что, как то так. Это просто моё видение ситуации. Всем Добра !!!
А чемпионом России может стать каждый клуб из первой восьмёрки
А чемпионом России может стать каждый клуб из первой восьмёрки
Даже не удивлюсь если Семака летом поменяют на другого иностранного тренера.
1 очко и опять четвертое место в группе тяжело будет простить Миллеру.
Даже не удивлюсь если Семака летом поменяют на другого иностранного тренера.
1 очко и опять четвертое место в группе тяжело будет простить Миллеру.