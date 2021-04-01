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Семак: «У меня достаточно жёсткости тогда, когда она мне нужна»

вчера, 17:54

Наставник «Зенита» Сергей Семак считает, что он достаточно жесткий тренер.

Орлов сказал, что мне не хватает «плётки»? Я не согласен. Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

Зачем мне «плётка»? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже моё личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне «плётка», если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?

Ранее Семак рассказал, останется ли Артём Дзюба штатным пенальтистом команды.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:08
Семак кстати мужик в хорошем смысле "широких взглядов", не докапывается до всего, многое принимает. И с одной стороны это ему дает козыри собрать разношерстную команду в игровой коллектив.
Но с другой стороныотдельные 56оватые сабжи в команде это воспринимают как слюнтяйствоо и начинают хреновничать.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:05
Сергей Семак: У меня вообще жесткости много, вот жесткий карандаш, кресло жесткое, жесткая отбивная из столовой и жесткий график посетителей.
nikot
nikot
вчера в 23:27
Квашня квашней!
berda2003
berda2003
вчера в 22:43
если семак жёсткий, то тудеску честный...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:12
как же ты Семак выполняешь главную задачу поставленную перед тобой выход из группы ЛЧ,? а как? даже сам не знаешь, а языком мелешь! я уверен в этом году вы точно не попадёте в ЛЧ и тебя наконец то уволят
Ravshan878
Ravshan878 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:26
Как сказал доцент моргалы выкройку📽🎞🤭.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Эх, Гена , зря ты так. Теперь пьяный и связанный Семаку на дороге не попадайся.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:56
Все эти иностранцы в Зените, не видят в Семаке авторитетного специалиста, а видят хорошего, добродушного, улыбающегося парня, отличного семьянина, деликатного, культурного и воспитанного человека, который постоянно что-то пытается сказать на бровке во время матчей. В Семаке нет фундаментального психологического стержня, делающего его вождём и неприрекаемым авторитетом, все команды которого воспринимаются и исполняются, как данное, как закон. Семак слабый психолог, потому что только мощнейший психологический импульс способен подчинить себе всех своих подопечных, независимо откуда они приехали из Бразилии, Аргентины или Италии. Уровень Семака - это пока что команды из второй части таблицы РПЛ, юноши или детские команды. Там он действительно станет настоящим и уважаемым тренером, который когда-то в их детских глазах был капитаном бронзовой сборной России на Евро 2008.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:36
Даже может потопать
MIvan
MIvan
вчера в 20:29
С таким прибором игроков, создал команду пешеходов...
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 20:29
Я даже знаю когда это.... когда Сереженьку никто не видит .
MIvan
MIvan ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:26
И очень хорошо, что не оставили это "суперрр футболиста".
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:21
Видели мы жёсткость Сергея Богдановича когда он хотел оставить Кокорина в Зените, но большие дяди наплевали на его мнение и отправили Кокорина в аренду в Сочи
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 20:18
А когда она нужна, эта жёсткость? С Брюгге наверное... Деньги на ветер-Малком, Дриусси...И сколько так может продолжаться?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:07
Не всегда из хорошего игрока получается хороший тренер.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:10
Результата нет, нужна плётка.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:06
Самое на мой взгляд важное в этом случае, это то, что уверенный в себе человек не станет оправдываться...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:02
У Богданыча достаточно жёсткости, чтобы разорвать качани капусты и схавать его, как домашнее животное с рогами).
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:54
Семак конечно был классный игрок. Но как тренер, вообще его не видно. Я думаю с таким составом как у Зенита, можно поставить условного Пупкина и результат хуже точно не будет, за счёт набора игроков .
Газпром, мечты все равно будут сбывается. Если РФС рулят ставленики голубой мечты , - исход всё равно будет один , не считая судейскую демократическую ассоциацию. Так что Семак ничего не решает, хоть с веником хоть с плёткой . Надо смотреть реалиям в глаза. Пока не будет потолка в зарплатах и той системы Справедливости к подходу к каждому игроку ,кто и сколько достоин по игре и зарплатам ,как это делается в НХЛ и НБА ничего хорошего можно не ждать. И ещё срочно нужно убирать лимит , пока наши якобы "звезды" будут надеяться на свой паспорт и что у них нет альтернативы, всё так и останется. В Европе - ноль !!! Про мир вообще промолчу. Так что, как то так. Это просто моё видение ситуации. Всем Добра !!!
Dima salev
Dima salev ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 18:52
А что Лацио и Аталанта дороже Зенита?
yrasikos22
yrasikos22 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 18:42
Не смешно,в Европе много клубов которые имеют игроков дороже чем у Зенита а они даже в Лч не играют а кто играет даже из группы не выходят...
112910415
112910415
вчера в 18:33
если это и есть желаемые результаты ...
порт
порт ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:18
По этой логике, у нас все такие.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:17
С такими стоимости игроков Зенит должен играть минимум в 1/4финала лиги чемпионов.
А чемпионом России может стать каждый клуб из первой восьмёрки
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:12, ред.
Семак - тренер уровня Уфы.....что в очередной раз доказали матчи ЛЧ.
Даже не удивлюсь если Семака летом поменяют на другого иностранного тренера.
1 очко и опять четвертое место в группе тяжело будет простить Миллеру.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:07
Результат не соответствует затратам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
В Лиге Чемпионов задачи не выполняются...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
Мало верится в это
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