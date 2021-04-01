Семак: «У меня достаточно жёсткости тогда, когда она мне нужна»

Наставник «Зенита» считает, что он достаточно жесткий тренер.

Орлов сказал, что мне не хватает «плётки»? Я не согласен. Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

Зачем мне «плётка»? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже моё личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне «плётка», если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?