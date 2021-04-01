Божович — о вылете «Крыльев» в ФНЛ: «Судейство у нас было отвратительное»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о вылете самарской команды из РПЛ по итогам сезона-2019/2020.

У меня на протяжении долгого времени было чувство: если проигрываем следующий матч — нас уберут. Я работал, но обстановка была тяжёлая. У нас было несколько странных игр дома. И я, и футболисты испытывали огромное давление, с которым было трудно справиться. Человек, который честно исполняет свою работу, сам прекрасно осознаёт, что результаты не такие, какими должны быть, и необходимо исправить ситуацию. И это внутреннее давление иногда сильнее внешнего. Для нас каждый матч был как финал.

Я ещё в ноябре-декабре предполагал такое развитие событий, когда дома проигрывали «Уфе» и «Уралу». По игре заслуживали победы и очень наивно уступали. Уже тогда было понятно, что ситуация не очень хорошая. Были и другие причины, кроме глупых игровых ошибок, но это не для прессы. Закулисные игры? Закулисные проблемы всегда бывают, но говорить об этом я не хочу.

Я не снимаю с себя вины. В поражениях всегда виноват главный тренер. Но судейство у нас было очень плохое, отвратительное. Я не про Питер говорю — в целом по сезону.