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Божович — о вылете «Крыльев» в ФНЛ: «Судейство у нас было отвратительное»

01 апреля 2021, 15:32

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о вылете самарской команды из РПЛ по итогам сезона-2019/2020.

У меня на протяжении долгого времени было чувство: если проигрываем следующий матч — нас уберут. Я работал, но обстановка была тяжёлая. У нас было несколько странных игр дома. И я, и футболисты испытывали огромное давление, с которым было трудно справиться. Человек, который честно исполняет свою работу, сам прекрасно осознаёт, что результаты не такие, какими должны быть, и необходимо исправить ситуацию. И это внутреннее давление иногда сильнее внешнего. Для нас каждый матч был как финал.

Я ещё в ноябре-декабре предполагал такое развитие событий, когда дома проигрывали «Уфе» и «Уралу». По игре заслуживали победы и очень наивно уступали. Уже тогда было понятно, что ситуация не очень хорошая. Были и другие причины, кроме глупых игровых ошибок, но это не для прессы. Закулисные игры? Закулисные проблемы всегда бывают, но говорить об этом я не хочу.

Я не снимаю с себя вины. В поражениях всегда виноват главный тренер. Но судейство у нас было очень плохое, отвратительное. Я не про Питер говорю — в целом по сезону.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77
03 апреля в 09:18
Да, судейство было не важнецким, да и тренер слабоват оказался с таким составом справиться. Молодежь не нужна ему оказалась, а ветераны не смогли. Да и не авторитет он им. Никто не говорит, что рыжиков, гацкан, комаров и ко плохие, нет конечно, но это уже не те, кто будет на себе тянуть команду. Те же Касымов в конце 90, Тихонов в начале 00 тянули команду в том же возрасте. А тут выше головы не хотели прыгать и получили что получили, ещё один вылет. Пока все к возвращению идёт, будем надеяться все нормально закончится. Но опять же вопрос, а что там, в РФПЛ? Уберут физрука или оставят? Пацанам шанс дадут или по быстрому слупят за всю молодежь 7-8 лямов евро и наберут инвалидов с именем бесплатно, но с зарплатой по 500 штук евро в месяц??? Я думаю второе более чем вероятно в Самаре
ЮЗИК
ЮЗИК
01 апреля в 17:03
На судей сейчас у всех претензии, актуальная тема
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 апреля в 16:08
Да, вроде на памяти было пара скользких моментов с судейством, но здесь, как говорит Слуцкий все на тоненького, но осадка от того, что именно судьи отправили "Крылья" в ФНЛ нет, в решающих матчах надо было свое брать, а не искать виноватых на стороне.
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 16:05
А про Питер и говорить нечего.
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