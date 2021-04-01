ГлавнаяНовости

Юсупов: «Черчесов держал игроков „Динамо“ в ежовых рукавицах»

вчера, 17:28

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил время, когда он играл за «Динамо» под руководством Станислава Черчесова.

Пошли скандалы, истории с контрактами. В тот момент мы называли «Динамо» «Дом-2». Это я про мои последние полгода там. Начиналось-то все славно. Была дисциплина в команде. Я вообще люблю, когда тренеры держат дисциплину в коллективе. У нас сейчас в «Сочи» все хорошо с этим, никто не расслабляется после побед. Не люблю, когда после побед начинается эйфория — в «Динамо» так было в недавнем времени. Одну игру выиграешь — начинается карнавал. А Черчесов держал команду в ежовых рукавицах. Но потом пошли постоянные конфликты — то кого-то с тренировки выгонят, то в заявку не включат.

Тогда еще у нескольких человек заканчивались контракты, на этой почве тоже что-то пошло не так. Жаль, мы могли занять высокое место, но сами испортили все этими нефутбольными делами. Сами дураки. Могли что-то завоевать. Под конец там вообще 3-4 человек из команды отчислили: Денисова, Козлова, я был в их числе. Я тогда уходил из команды, поэтому меня не включали в заявку в последних играх. Вспоминая то «Динамо», я очень не хочу испортить этот сезон с «Сочи». Потом возможности такой не будет. Я каждый день себе об этом говорю.

Все новости
Б. Игнатьев: «Дома „Спартак“ был бы ближе к победе, чем „Ростов“»
Сегодня, 03:49 Комментарии0
Уремович: «„Сочи“ очень хорошо играет. Но нам надо выиграть этот матч»
Сегодня, 02:47 Комментарии1
Николич: «Жаль, что Чорлука уходит. Он невероятно важен для меня и „Локо“»
Сегодня, 02:26 Комментарии1
Бышовец: «Есть надежда, что „Химки“ забьют „Зениту“»
Сегодня, 01:51 Комментарии1
Слуцкий: «„Сочи“ — одна из самых организованных команд РПЛ»
Сегодня, 01:27 Комментарии1
Пономарёв: «Поражение ЦСКА от „Тамбова“ исключено»
Сегодня, 01:10 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:28
Может я что-то не понял, но сумбур какой-то в его словах. Люблю дисциплину, потом эйфория от выигрыша - карнавал , потом пошли конфликты , в заявки не включают , с тренировки выгоняют , сами дураки могли бы что-то занять. Под конец вообще 3-4 человек отчислили и меня в том числе. Вот я ничего с его слов не понял, так при чём здесь Черчесов . Если он вас держал в ежёвых руковицах , то о каком карнавале идёт речь?‽? И кто тогда виноват что вас отчисляют ??? Если вы такие классные игроки.??? Или тренер который требует от вас дисциплины??? Может вы сами виноваты на тот момент когда могли что-то выиграть и ничего не добились ??? Карнавл вам видимо вскружил голову !!! Разберись сначала сам в себе, кто ты и чего хочешь добиться в своей жизни.
Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:00
Его надо из сборной в Динамо гнать,пусть там позорится!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:17
Это не очень хорошо характеризует Черчесова.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:11
Зато щас держит за ... сборную)
Gahi
Gahi
вчера в 18:02
Одни учатся на чужих ошибках, а другие на своих. Но главное в том кто быстрей сможет вынести этот жизненный урок, и не допускать подобного в дальнейшем. У Юсупова есть хорошая возможность с высоты своих лет и опыта футболиста помочь команде избежать подобных ошибок и добиться хорошего результата с командой в которой он играет. Удачи
Ра Бо
Ра Бо
вчера в 17:43
Вот пусть и идёт в динамо. Динамо не жалко.
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
Да уж...на мемуары тянет интервью...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100