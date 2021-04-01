О. Иванов: «Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты. Он всё доказал»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поддержал форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
В атаке сборной России на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут. Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу — в оттяжке.
Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой — гол+пас, со Словенией — дубль... Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде — среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты.
Три богатыря мячи колотящие...
В пыль ушатают и Бельгию и Данию и Финляндию...
Три богатыря мячи колотящие...
В пыль ушатают и Бельгию и Данию и Финляндию...
Ведь на Руси как заведено - о покойнике или хорошо, или молчим.
Ведь на Руси как заведено - о покойнике или хорошо, или молчим.
Всего за пару тысяч скрепных такую околесицу молоть.
Всего за пару тысяч скрепных такую околесицу молоть.
Длинной офсайда не измерить,
По полю любит он гонять,
Да и за полем, если верить...
Длинной офсайда не измерить,
По полю любит он гонять,
Да и за полем, если верить...
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.