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О. Иванов: «Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты. Он всё доказал»

вчера, 18:14

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поддержал форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

В атаке сборной России на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут. Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу — в оттяжке.

Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой — гол+пас, со Словенией — дубль... Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде — среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:56
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:52
Артём Муромец...Добрыня Кокорин...и Федя Попович...
Три богатыря мячи колотящие...
В пыль ушатают и Бельгию и Данию и Финляндию...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:03
Конечно захлопнут.
Ведь на Руси как заведено - о покойнике или хорошо, или молчим.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:22
Опачки ! Олежка еще живой !
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 23:18
О, ещë и Смолова сюда, чего они там курят
Навзир
Навзир
вчера в 23:01
Эх Олежка, лучше бы ты промолчал,не стоило тебе защищать рукаблуда.
neukomm
neukomm ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:46
Добавлю: недоумевают, почему он играет, когда ТАК себя дискредитировал, причем многократно. Как говорит Стасик, я беру в сборную по спортивному принципу - забиваешь, значит играешь у меня. Мне плевать кто ты за футбольным полем, пусть хоть насильник-педофил. Человек, может быть моральным уродом, избивать людей, наркоманить герыч, бухать. Плевать. Главное мячик правильно пинает, уже хорошо.
санек002
санек002
вчера в 22:46
парень просто хочет поиграть с артемкой вот и стелется в похвале!а вдруг получится?
particular
particular
вчера в 22:43
Мнение Иванова ни о чём, тем более, что он сам постоянно с@ыкливо пасовал назад и поперёк, не демонстрируя рвения и желания доминировать в игре...
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:22
А если ещё молодой перспективный Кокорин кураж споймает, то великолепная троица легко кубок мира на ура возьмёт.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:08
интересно а что это он так его защищает
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 22:03
Это ж над так любить деньги!
Всего за пару тысяч скрепных такую околесицу молоть.
berda2003
berda2003
вчера в 20:52
да, у него и хейтеров нет: в гейропе практически его не знают, а в России практически все презирают... ну, разве, что кроме башкира иванова.
wwu53kawvzju
wwu53kawvzju
вчера в 20:51
Умом Артема не понять,
Длинной офсайда не измерить,
По полю любит он гонять,
Да и за полем, если верить...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:46
Как ни печально,но лучше Дзюбы сейчас нет в России нападающего.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 20:44
Это просто первоапрельская шутка от Иванова не больше.
Ravshan878
Ravshan878 ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 20:41
Глаза не колет.Так ли ?)))
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:40
Успокойся не надо нервничать, Misses KETiK.Всё будет хорошо. Учился в Германии.Остались немецкий привычки.(1Апрель день мошенников.🎭🤭 и КВН.)))
Arman A.
Arman A.
вчера в 20:37
Да зюбу в оттяжку. Оттяните его
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:35
Профессиональная солидарность однако, как говорят ворон, ворону.....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:24
Да..., Хрен у него есть.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 20:21


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mortid
mortid
вчера в 20:16
Ай да лизанyууул. Язык не стёрся?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:15
Надеюсь О. Иванов надолго захлопнет свой рот. Играть у него получается лучше чем излагать свои мысли
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:13
Главные хейтеры это такие как Иванов Тина и другие!Вместо того чтобы промолчать они вякают!Да и сам Бздюба не молчит)))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:10, ред.
да, но как появляется фамилия Дзюба - сразу какой-то осадок, вот это, уважаемый господин Иванов надо принять к сведению )
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 20:10
Позором со словаками? О да, всех заткнул =) Все и так знали, что бревно способно только отскоки халявные заталкивать. А когда надо играть и вести за собой, он ничтожен.
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 20:09
Интересно когда супер защитник Олежка говорил про скорость Смолова, он имел ввиду скорость на его собственном фоне...Для Иванова это может быть и скорость...Ну а с Дзюбиньо всё понятно-скоро увидим нового бомбардира нации...Достижение, которое пока не видно кто может побить...Печально всё это...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:08
Олежа чего то попутал. Дзюба больше всех рот открывает, причем где надо и не надо,
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:06
Как человек, который не уезжал из РПЛ может кого-то заткнуть? Что он доказал на поле?
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