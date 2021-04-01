А. Попов: «Многие уже сказали, что Черчесов просто опустил Мостового»

Бывший капитан «Амкара» прокомментировал обратную замену полузащитника сборной России в матче отбора ЧМ -2022 со Словакией (1:2).

Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано. Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил?

Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то, не дай бог, ляпнут, всё, в сборной их больше не будет. Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят.

Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.