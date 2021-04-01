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А. Попов: «Многие уже сказали, что Черчесов просто опустил Мостового»

вчера, 19:48
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал обратную замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в матче отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано. Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил?

Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то, не дай бог, ляпнут, всё, в сборной их больше не будет. Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят.

Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 03:37
Как в Торпедо Москва...
амурец
амурец
сегодня в 02:19
уссатый он уссатый и есть
youtomee
youtomee ответ Слайш (раскрыть)
сегодня в 02:11
"который вместо того чтобы тренировать должен пасти овец" - ну в принципе с нашей сборной это занятия схожие
uqtraa6nbd8x
uqtraa6nbd8x ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Взвейтесь кострами усики Стаса
Скоро придется со сборной расстаться,
Близится время светлых годов.
Клич пенсионера: "Жирков, будь готов!"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:14, ред.
Мостовой из Зенита...
У него есть уже тренер которого надо слушать...чтоб выигрывать и чемпионить....

Тренеру сборной удачи....
Куча шикарных по-отдельности запчастей - это всего лишь запчасти...надо ещё уметь собрать из них машину...
Кто то умеет...кто то не очень...
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 23:59
Мостовой теперь опущенный....
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:48
После 5:0 от Сербов ещё надо было гнать поганой метлой...А так теперь ждать чтобы наши на евро прос...ли и тогда наступит новая эра в сборной.
Слайш
Слайш
вчера в 23:40
усатый сделал абсолютно нетактичную замену, а пострадал из-за этого мостовой.. Когда у руля сборной человек, который вместо того чтобы тренировать должен пасти овец, ничего удивительного в таких ситуациях нет.. Обидно что чабан никогда не признаёт своих ошибок, только валит всё на футболистов..
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:26
Черчесов держал его, а опускал Дзюба...
STVA 1
STVA 1 ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 23:09
Тоже вопрос))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 22:55
Мостовой не вошел в игру! Всё чем он запомнился это фолами и браком в передачах!
bars098
bars098
вчера в 22:53
Мостовой играл плохо и много фолил, так что можно понять тренера
particular
particular
вчера в 22:37
Стасик и себя не приподнял... Его держит только админресурс и устные договорённости...
mortid
mortid
вчера в 22:25
Читать комментарии касающееся главного тренера просто умора. Сегодня его поливают те, кто с аппетитом облизывал в 2018 году. Вы уж господа определитесь, а не переобувайтесь по ходу пьесы.
mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
— С чем связана обратная замена Мостового? Достаточно редкое явление.

— Нам надо было поменять систему в два нападающих и ромб в середине, а ромбом для него не было позиции. Понятно, неприятный момент, но мне надо было реагировать на ситуацию. Я и среагировал. (Спорт - экспресс)

Здесь не парень плохо играл , здесь имеет место очередной заскок тренера. Ромбом надо было идти , изначально, ромбом надо было давить.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:19
Усач чувствует полную безнаказанность... Мостового жалко
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:10
Ну положим,Мостовой вышел и не попал даже в ту убогую игру,которую продемонстрировала в этот день сборная.И точно бы удалился,получая фол за фолом.Даже пламенные болельщики "Зенита" писали об этом во время матча.Другое дело,что думал о его состоянии Усач,выпуская на поле,и с какой задачей-непонятно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:31
Это однозначно заговор спартача усача против зенитоса Мостового. Мостовой в расстроенных чувствах теперь будет косячить в зените и спартак обгонит их в чемпионате! ВО КАК!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:04
Так было задумано,ему очень хотелось унизить Мостового!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:59
Бедный Гарик). Это сколько же раз он выжимал штангу от злости после общения с индюком?!).
beefs
beefs
вчера в 20:25
как не прискорбно это его прерогатива когда и кого менять...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:24
Действия Черчесова не подвластны объективной оценке. Там пора уже диагноз ставить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:19
Это был замысел художника, правда не всем понятный. Впрочем обратные замены - это не редкость. Так что ничего особо удивительного тут нет. Мостовый вышел, вернее вылетел в поле, ноги за головой явно не успевали, сорвал несколько хороших атак, было видно , что эмоции парня захлестывают , а это не есть хорошо. Ну заменили парня, ничего в этом криминального нет. Проиграли важный матч - это главное.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:18
Черчесов всё может ему всё подвластно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:15
У черчеса плохое воспитание.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11, ред.
Кто такой вообще Попов и зачем гнать эту пургу. После матча все подробно разбирали эту ситуацию на МАТЧ ТВ . Он просто поменял тактическую схему, где Мостовой не вписывался . Он выпустил дополнительно второго нападающего Соболева. Правильно или не правильно это другой вопрос. А говорить о том что он кого-то опустил просто не правильно и не красиво . И ни кто из тех кто разбирали этот момент не сказал что Черчесов был не прав в этой ситуации. Он поменял полностью схему игры и всё. И нечего из мухи слона делать. Мостовой, что Роналдо или Месси??! Игрок от которого зависил исход игры ?????
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:11
Правильно опять сказал Попов. Все молча проглатывают очередные и внезапные малоприятные приступы кретинизма усатого барана. Видно, что в сборной царит жесточайшая диктатура и культ личности. Одно неправильное слово или действие - расстрел. Некоторые поблажки имеют пенсионеры и любимчики. Они могут даже пошутить на тренировке, но это тоже не приветствуется. В команде царит обстановка полной скованности и постоянного напряжения. Внутренняя обстановка в коллективе ухудшается, а атмосфера накаляется. На поле все должны действовать строго по примитивным и устаревшим схемам твердолобого маразматика. Нарушил принцип схемы, что-то придумал своё, попытался сыграть нестандартно - тут же лишаешься места в основе, а, возможно, и вообще в обойме. Вот Мостовой и нарушил что-то в прямолинейном механизме Черчесова, выйдя на замену. И тут же последовало унизительное наказание на глазах у всей Европы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
За черной полосой должна быть белая...

Дождаться бы...
shlomo
shlomo
вчера в 20:06
Я уже ничему не удивляюсь....
Рязань 062
Рязань 062 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:03
где?)))
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