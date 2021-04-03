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Скоулз: «Пожалуй, Сульшер заслуживает новый контракт в МЮ»

сегодня, 06:45

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что руководству МЮ следует продлить контракт с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером, истекающий летом 2022 года.

Думаю, что, пожалуй, Сульшер заслуживает этого. Мы уже видели определённый прогресс тренера.

Я считаю, что команда стала выглядеть намного лучше и захватывающе. У команды есть цели, чего в любом случае всегда ожидают от МЮ.

Думаю, единственная проблема заключается в завоевании какого-нибудь трофея. Это вызывает некоторое беспокойство. Вылет от «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии — это было нехорошо.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:14
Все будет зависеть от конечного результата в сезоне.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:23
Рано, играют не ровно. С такой игрой вряд-ли можно ожидать хоть какого-нибудь трофея, а вот 4-ое место можно и упустить. Если попадут в ЛЧ на следующий сезон, то можно дать ещё год, но не больше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:29
Контракт будет продлён если не будет крутых провалов.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:43
Камандоры сами решат
shlomo
shlomo
сегодня в 07:43
Скорее да, чем нет....
beefs
beefs
сегодня в 07:29
Руководство клуба примет правильное решение...
Mangur
Mangur
сегодня в 07:04
В принципе я согласен. Много пользы приносит. Работяга.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:03
Челс набирается тренерского опыта...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:47
В этом сезоне у него получается.
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