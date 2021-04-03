Скоулз: «Пожалуй, Сульшер заслуживает новый контракт в МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что руководству МЮ следует продлить контракт с главным тренером , истекающий летом 2022 года.

Думаю, что, пожалуй, Сульшер заслуживает этого. Мы уже видели определённый прогресс тренера.

Я считаю, что команда стала выглядеть намного лучше и захватывающе. У команды есть цели, чего в любом случае всегда ожидают от МЮ .

Думаю, единственная проблема заключается в завоевании какого-нибудь трофея. Это вызывает некоторое беспокойство. Вылет от «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии — это было нехорошо.