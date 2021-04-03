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Гасперини: «„Удинезе“ из тех команд, что могут отобрать очки у кого угодно»

сегодня, 01:49
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе16:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от выездного матча с «Удинезе» в 29-м туре Серии А.

Достоинства «Удинезе» — это их игра и футболисты. У них есть качественные игроки, и команда выбралась из непростого положения в таблице.

На это указывали все, но в этом турнире есть много команд определённого класса, которые знают, как отбирать очки у кого угодно.

Есть стадион, есть соперник, но мы должны сосредоточиться на игре. Так будет во всех оставшихся матчах, и каждый из них будет трудным.

У нас была белая полоса, и дело не только в результатах, но и в кондициях игроков. Эти аспекты должны подавить любые сомнения, которые могут возникнуть.

За последние 6 матчей «Удинезе» уступил только «Лацио» (0:1).

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сегодня в 02:00
ожидается трудная победа Аталанты
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