Гасперини: «„Удинезе“ из тех команд, что могут отобрать очки у кого угодно»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от выездного матча с «Удинезе» в 29-м туре Серии А.

Достоинства «Удинезе» — это их игра и футболисты. У них есть качественные игроки, и команда выбралась из непростого положения в таблице.

На это указывали все, но в этом турнире есть много команд определённого класса, которые знают, как отбирать очки у кого угодно.

Есть стадион, есть соперник, но мы должны сосредоточиться на игре. Так будет во всех оставшихся матчах, и каждый из них будет трудным.

У нас была белая полоса, и дело не только в результатах, но и в кондициях игроков. Эти аспекты должны подавить любые сомнения, которые могут возникнуть.