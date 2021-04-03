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Ривалдо: «Приход Агуэро мог бы помочь Лапорте убедить Месси остаться»

сегодня, 02:11

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу стоило бы подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом.

Бесплатный трансфер Серхио Агуэро мог бы стать удачным решением для «Барселоны».

Он в хороших отношениях с Лионелем Месси, и, учитывая, что в этом сезоне «Барсе» не хватает [ушедшего в «Атлетико»] Луиса Суареса, то Агуэро наверняка стал бы игроком стартового состава.

Его приезд также мог бы помочь новому президенту клуба Жоану Лапорте убедить Месси остаться в «Барселоне».

Мемфис Депай и, возможно, Эрлинг Холанд, как сообщается, ведут переговоры с «Барселоной». Но эти игроки будут стоить больших денег, так что Куману стоит тщательно взвесить все варианты, прежде чем отказываться от них, особенно когда речь идёт об игроке уровня Агуэро.

Недавно сообщалось, что фаворитом в борьбе за Агуэро является «Челси».

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