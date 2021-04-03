Ривалдо: «Приход Агуэро мог бы помочь Лапорте убедить Месси остаться»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу стоило бы подписать форварда «Манчестер Сити» , который летом станет свободным агентом.

Бесплатный трансфер Серхио Агуэро мог бы стать удачным решением для «Барселоны».

Он в хороших отношениях с Лионелем Месси, и, учитывая, что в этом сезоне «Барсе» не хватает [ушедшего в «Атлетико»] Луиса Суареса, то Агуэро наверняка стал бы игроком стартового состава.

Его приезд также мог бы помочь новому президенту клуба Жоану Лапорте убедить Месси остаться в «Барселоне».

Мемфис Депай и, возможно, Эрлинг Холанд, как сообщается, ведут переговоры с «Барселоной». Но эти игроки будут стоить больших денег, так что Куману стоит тщательно взвесить все варианты, прежде чем отказываться от них, особенно когда речь идёт об игроке уровня Агуэро.