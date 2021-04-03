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Тухель: «Буду счастливым тренером, даже если нам выпишут трансферный бан»

сегодня, 04:43

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался на тему возможного усиления состава в это межсезонье.

Честно говоря, даже если завтра нам выпишут запрет на трансферы, я всё равно буду счастливым тренером в следующем сезоне. В таком случае мы сможем подтолкнуть эту команду к достижению новых пределов и уровня игры. Но, конечно, у меня есть идеи, как можно было бы усилить эту команду.

Это очень, очень сложно, прежде всего, потому что у нас очень сильный состав с прочными связями, что означает, что нам нужны игроки с великолепным характером. Это самое важное, поскольку в нашей команде собраны лучшие парни, и я никому не позволю всё разрушить и оказывать на них плохое влияние.

Вчера Тухеля признали лучшим тренером АПЛ по итогам марта.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:35
Пару поражений и вся спесь пройдёт
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:56
Ещё один "особенный" объявился в АПЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:52
Состав игроков у него и без усиления очень хороший.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:16
Тухель действительно преобразил Челси
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:10
Посмотрим как это будет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:48
Я что-то пропустил...
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