Тухель: «Буду счастливым тренером, даже если нам выпишут трансферный бан»

Главный тренер «Челси» высказался на тему возможного усиления состава в это межсезонье.

Честно говоря, даже если завтра нам выпишут запрет на трансферы, я всё равно буду счастливым тренером в следующем сезоне. В таком случае мы сможем подтолкнуть эту команду к достижению новых пределов и уровня игры. Но, конечно, у меня есть идеи, как можно было бы усилить эту команду.

Это очень, очень сложно, прежде всего, потому что у нас очень сильный состав с прочными связями, что означает, что нам нужны игроки с великолепным характером. Это самое важное, поскольку в нашей команде собраны лучшие парни, и я никому не позволю всё разрушить и оказывать на них плохое влияние.