Мбаппе: «Выходя на поле, говорю себе, что я лучше даже Месси и Роналду»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к себе и о том, как настраивает себя на матчи.
Конечно, эго — это важная вещь. Потому что, когда вы попадаете в непростую ситуацию, никто, кроме вас самих, не подтолкнёт вас наверх. И вам нужно суметь убедить себя, что вы способны свернуть горы. Есть только ты и твоё мышление. Ты должен суметь убедить себя в том, что способен на великие дела.
Каждый раз, когда я выхожу на поле, я мысленно говорю себе, что я лучший, даже с учётом того, что воочию видел игру Месси и Криштиану. Они лучшие игроки, чем я. Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом ты не ограничиваешь себя и стараешься выкладываться на максимум.
Недавно 22-летний француз забил свой 100-й гол в чемпионатах Франции.
А просто в голове держать мысли, что ты лучший, ну это чистый бред, утопия. Да ты хоть наколку сделай на всё тело , это не поможет!!! Вот знал бы ты, кто такой дедушка Ленин , а он говорил мудрые слова.
Учиться, учиться и учиться !!! Работать, работать и ещё раз Работать, тебе надо на тренировках , может тогда и что-то из тебя получится. А так ты просто получаешся обыкновенный балабол !!! Как то так !!!
Всем Добра !!!!!
А просто в голове держать мысли, что ты лучший, ну это чистый бред, утопия. Да ты хоть наколку сделай на всё тело , это не поможет!!! Вот знал бы ты, кто такой дедушка Ленин , а он говорил мудрые слова.
Учиться, учиться и учиться !!! Работать, работать и ещё раз Работать, тебе надо на тренировках , может тогда и что-то из тебя получится. А так ты просто получаешся обыкновенный балабол !!! Как то так !!!
Всем Добра !!!!!