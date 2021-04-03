Мбаппе: «Выходя на поле, говорю себе, что я лучше даже Месси и Роналду»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» рассказал об отношении к себе и о том, как настраивает себя на матчи.

Конечно, эго — это важная вещь. Потому что, когда вы попадаете в непростую ситуацию, никто, кроме вас самих, не подтолкнёт вас наверх. И вам нужно суметь убедить себя, что вы способны свернуть горы. Есть только ты и твоё мышление. Ты должен суметь убедить себя в том, что способен на великие дела.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я мысленно говорю себе, что я лучший, даже с учётом того, что воочию видел игру Месси и Криштиану. Они лучшие игроки, чем я. Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом ты не ограничиваешь себя и стараешься выкладываться на максимум.