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Мбаппе: «Выходя на поле, говорю себе, что я лучше даже Месси и Роналду»

сегодня, 06:09

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к себе и о том, как настраивает себя на матчи.

Конечно, эго — это важная вещь. Потому что, когда вы попадаете в непростую ситуацию, никто, кроме вас самих, не подтолкнёт вас наверх. И вам нужно суметь убедить себя, что вы способны свернуть горы. Есть только ты и твоё мышление. Ты должен суметь убедить себя в том, что способен на великие дела.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я мысленно говорю себе, что я лучший, даже с учётом того, что воочию видел игру Месси и Криштиану. Они лучшие игроки, чем я. Они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом ты не ограничиваешь себя и стараешься выкладываться на максимум.

Недавно 22-летний француз забил свой 100-й гол в чемпионатах Франции.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:57
А я, глядя на себя в зеркало, говорю себе, что я- красивее Алена Делона....
Брулин
Брулин
сегодня в 09:55
Молодые Роналду и Месси бы уничтожили Мбаппе , Мбаппе повезло стать Чемпионом Мира в сборной Франции , а что было бы если Роналду и Месси играли в сильных сборных , тот же Месси в сборной Испании мог играть но выбрал родную Аргентину
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:30
По любому будет лучше их. Они стареют, а он взрослеет. Другое дело до какого уровня игры дойдёт, потому-что тоже наступит старость и начнётся спад, как у них он начинается.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:23
Дружище Мбаппе , работать надо на тренировках больше, чтоб хоть как-то приблизиться к Месси и Рону .
А просто в голове держать мысли, что ты лучший, ну это чистый бред, утопия. Да ты хоть наколку сделай на всё тело , это не поможет!!! Вот знал бы ты, кто такой дедушка Ленин , а он говорил мудрые слова.
Учиться, учиться и учиться !!! Работать, работать и ещё раз Работать, тебе надо на тренировках , может тогда и что-то из тебя получится. А так ты просто получаешся обыкновенный балабол !!! Как то так !!!
Всем Добра !!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:34
Ещё один нарцисс растёт
particular
particular
сегодня в 08:16
Не красиво обманывать себя и окружающих...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
Своего рода аутотренинг...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:58
Даже Ибра себе не позволял такое в 22 года. В футболе растёт ещё один нарцисс?!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 07:48
Запомни !Настоящие миллиардеры -не выставляют своё богадство на показ,их распознают по делам ,а немощи и бездарные кричат о себе на каждом углу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Наверно Так и нужно...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:03
Пора начинать говорить что ты лучше Левандовски
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:28
Кто лучший видно будет.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 06:22
...а уходя с поля, чувствую, что даже до Заболотного не дотягиваю.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:15
Посмотрим кто лучше дальше будет!
Mangur
Mangur
сегодня в 06:14
Правильно.Ты лучше
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