Джикия: «Скоро поговорим с Тедеско о его будущем»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не исключает, что наставник команды Доменико Тедеско может остаться в команде.
Все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика.
Сейчас все довольны результатом и игрой. Все смотрят на голы и результаты — 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать.
Разговор с Тедеско со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.
Уходишь- уходи . Победы сейчас Спартака, ничего не имеют общего с Тедеско . Это Промес который дал импульс. Спартаку нужен тренер, который не ради хайпа будет спартачём и в крови и в психологии . Мощный клуб, хоть за него и не болею. Но хотелось бы видеть, старый добрый Спартак , который может быть, тем клубом который может и должен быть системообразующем в чемпионате России. Чем больше таких клубов как ЦСКА Спартак Динамо Зенит и Краснодар, тем больше людей болеющих за футбол. Вообщем я хочу, чтоб в России был Футбол !!! Вообщем всем Добра !!!
Уходишь- уходи . Победы сейчас Спартака, ничего не имеют общего с Тедеско . Это Промес который дал импульс. Спартаку нужен тренер, который не ради хайпа будет спартачём и в крови и в психологии . Мощный клуб, хоть за него и не болею. Но хотелось бы видеть, старый добрый Спартак , который может быть, тем клубом который может и должен быть системообразующем в чемпионате России. Чем больше таких клубов как ЦСКА Спартак Динамо Зенит и Краснодар, тем больше людей болеющих за футбол. Вообщем я хочу, чтоб в России был Футбол !!! Вообщем всем Добра !!!