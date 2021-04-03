Джикия: «Скоро поговорим с Тедеско о его будущем»

Защитник «Спартака» не исключает, что наставник команды может остаться в команде.

Все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика.

Сейчас все довольны результатом и игрой. Все смотрят на голы и результаты — 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать.

Разговор с Тедеско со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.