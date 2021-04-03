ГлавнаяНовости

Джикия: «Скоро поговорим с Тедеско о его будущем»

сегодня, 15:24

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не исключает, что наставник команды Доменико Тедеско может остаться в команде.

Все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика.

Сейчас все довольны результатом и игрой. Все смотрят на голы и результаты — 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать.

Разговор с Тедеско со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.

Все новости
Главный тренер «Ротора»: «К футболистам по самоотдаче претензий нет»
Сегодня, 17:19 Комментарии1
Крыховяк — об игре с «Ротором»: «Это был реванш за матч первого круга»
Сегодня, 17:10 Комментарии3
Б. Игнатьев: «„Тамбов“ — это чёрное пятно, у них нет ресурсов»
Сегодня, 14:56 Комментарии12
Игонин — об уходе Рибалты: «Для „Зенита“ в этом нет никакой проблемы»
Сегодня, 13:54 Комментарии9
Мусаев: «Рад, что удалось в этом году перейти в „Рубин“»
Сегодня, 13:40 Комментарии5
Сычёв: «Дзюба радует всех нас»
Сегодня, 11:57 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:19
Так и я об этом. А если в двух играх Спартак очки потеряет, то разговаривать с Тедеско будет не о чем. Он свой выбор сделал.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:09
До Локо спартаку ещё с Ростовом играть.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:07, ред.
Вот только Джикия не учёл, что если Тедеско останется, то как он будет выглядеть?
Тедеско озвучивал, что хочет уйти только по житейским причинам, а более точнее из-за семьи. Если Тедеско останется, то значит на семью ему пофиг, а всё это было затеяно только, что бы прикрыть свои неудачи.
Если человек тоскует по семье его не удержат 6:1, 5:1... и 100:0 и даже возможное чемпионство!!!
Джикия не понимает, что он своими словами делает из Тедеско посмешище!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:04
Хммм. А до этого молчали и стреляли глазками?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:55
Игроки скажут ,Федун послушает... И сделает по своему...
112910415
112910415
сегодня в 16:51
чтоб тренер согласился на такую беседу с игроками, нужна совершенно особая ситуация ...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:27
Спартак должен в этом году выиграть ЧР и Тедеско стопудово останется так как играть в ЛЧ ему точно захочется вряд ли ему когда и где и с кем это удастся
Брулин
Брулин
сегодня в 16:23
Щас две важные игры нужно сыграть, с Ростовом и Локомотивом если неудачно сыграют, потеряют второе место, тогда по Тедеско другие разговоры начнутся.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:21
ТОлько без рук.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:21
жора, женись на нём, дашь ему гражданство и оно останется при тебе...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:16
На фиг он не нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:14
Кому интересно что будет делать Тедеско в Германии...??

Кто нибудь знает где сейчас Кононов ??..Якин..???
izrafel
izrafel
сегодня в 16:14
Да уж...... остаться нельзя уйти .....осталось только запятую в нужном месте поставить....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:08
У Тедеско внезапно объявился новый грузинский агент!
cska1948
cska1948
сегодня в 16:08
"...Разговор с Тедеско со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там..."
------------------
Что-то мне боязно за Тедеско стало...
ABir
ABir
сегодня в 16:06
Многое будет зависеть от результатов ближайших двух матчей с участием Спартака
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:05
Я думаю, что Джикия немного поторопился и погорячился. На носу игра с Локо, а Локо сейчас на очень хорошем ходу. Если Спартак выиграет, тол предмет для разговора будет. Если не выиграет - то едва ли. Но мне кажется, что Локо сейчас поувереннее Спартака выглядит. 5 игр- 5 побед и без пропущенных мячей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:58
В Спартаке Георгий отвечает за Тедеску)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:55
Вот , выскажу своё мнение.
Уходишь- уходи . Победы сейчас Спартака, ничего не имеют общего с Тедеско . Это Промес который дал импульс. Спартаку нужен тренер, который не ради хайпа будет спартачём и в крови и в психологии . Мощный клуб, хоть за него и не болею. Но хотелось бы видеть, старый добрый Спартак , который может быть, тем клубом который может и должен быть системообразующем в чемпионате России. Чем больше таких клубов как ЦСКА Спартак Динамо Зенит и Краснодар, тем больше людей болеющих за футбол. Вообщем я хочу, чтоб в России был Футбол !!! Вообщем всем Добра !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:52
Офигенно поставлена организация переговоров....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:29
Игроки будут разговаривать?
Zak11
Zak11
сегодня в 15:29
Ну и зачем это надо? Игра идёт, не надо думать о том что Тед скоро уйдёт. Занимайтесь делом, а после сезона уже говорите сколько угодно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100