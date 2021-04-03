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Б. Игнатьев: «„Тамбов“ — это чёрное пятно, у них нет ресурсов»

сегодня, 14:56
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова». Завтра команда сыграет против ЦСКА.

«Тамбов» – это страшные дни РПЛ. Это чёрное пятно, у них нет ресурсов. Армейцы добьются победы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:41
Они доигрывают последние матчи, армейцы фавориты
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:23
Для кого это чёрное пятно,а для кого-чёрная дыра.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:52
Удачи Тамбову.Что бы не гафкали
beefs
beefs
сегодня в 15:43
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:43
    Тамбовским браткам надоел Тамбов оказалось всё не так просто.
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:37
    мрак и ужас, короче
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:25
    Тамбов уже давно как бельмо в глазу РФС. Кто то дал дал добро этому заведомо провальному проекту, но вот кто это был, до сих пор не озвучено. А ведь кто то подписал лицензию на участие Тамбова в РПЛ. Надеюсь летом эта история все же закончится и впредь такого не повторится.
    Всем здоровья.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:21
    До конца сезона дотянут!
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:13
    Скоро конец сезона....
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 15:11
    Какие-то люди создают проект, новый клуб, не просчитывают варианты, а потом при возникновении проблем финансового плана, поднимают вселенский вой, клянут РФС, страну и т. д., и требуют бюджетной финансовой поддержки!
    Ребята, продайте свои авто, дома, квартиры и рассчитайтесь с игроками и больше не стройте из себя бизнесменов!
    idres
    idres
    сегодня в 15:09
    Матч ни о чем...ЦСКА с победой!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:58
    Трудно угадать: будет 0-4 или 0-7.
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