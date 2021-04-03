Б. Игнатьев: «„Тамбов“ — это чёрное пятно, у них нет ресурсов»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова». Завтра команда сыграет против ЦСКА.
«Тамбов» – это страшные дни РПЛ. Это чёрное пятно, у них нет ресурсов. Армейцы добьются победы.
Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова». Завтра команда сыграет против ЦСКА.
«Тамбов» – это страшные дни РПЛ. Это чёрное пятно, у них нет ресурсов. Армейцы добьются победы.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Ребята, продайте свои авто, дома, квартиры и рассчитайтесь с игроками и больше не стройте из себя бизнесменов!
Ребята, продайте свои авто, дома, квартиры и рассчитайтесь с игроками и больше не стройте из себя бизнесменов!