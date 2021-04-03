Игонин — об уходе Рибалты: «Для „Зенита“ в этом нет никакой проблемы»

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал новость о грядущем уходе Хавьера Рибалты с поста спортивного директора петербургского клуба.

Не думаю, что уход Рибалты — серьезная потеря. Для клуба нет никакой проблемы. А что касается следующего сезона, то сейчас может выстроиться очередь из различных спортивных директоров с большими именами и средними. Может быть, эта должность появится у Андрея Аршавина, тоже вариант. Если рассуждать о его компетенциях и начальных вводных для этой должности, то они у него, безусловно, есть.