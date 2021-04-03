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Игонин — об уходе Рибалты: «Для „Зенита“ в этом нет никакой проблемы»

сегодня, 13:54

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о грядущем уходе Хавьера Рибалты с поста спортивного директора петербургского клуба.

Не думаю, что уход Рибалты — серьезная потеря. Для клуба нет никакой проблемы. А что касается следующего сезона, то сейчас может выстроиться очередь из различных спортивных директоров с большими именами и средними. Может быть, эта должность появится у Андрея Аршавина, тоже вариант. Если рассуждать о его компетенциях и начальных вводных для этой должности, то они у него, безусловно, есть.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:17, ред.
Одним дармоедом станет меньше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:57
Кто нибудь знает имена спортивных директоров Барсы...ПСЖ...МС...???
Навряд ли....
А уж в РПЛ то...эта должность вообще номинальна...вроде есть спортдир...потому как любой уважающий себя клуб обязан иметь спортдира....а что он...зачем он..почему он...никому не интересно...
Всё равно в нашем большом междусобойчике...под названием РПЛ решается всё по звонку...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:36
Не вижу в этом больших проблем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:18
Освободили место для более сговорчивого!
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 15:12
И то верно...что обсуждать то
112910415
112910415
сегодня в 14:44
то есть полезным и незаменимым его не назвать ?
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:25
Так всё верно - бездаря спокойно заменит другой бездарь.
drug01
drug01
сегодня в 14:12
Скамейка запаса большая
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:57
Шава спокойно его заменит...
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