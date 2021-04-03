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Жо: «Сразу было понятно, насколько Олича любят болельщики»

сегодня, 09:47

Бывший форвард ЦСКА Жо поддержал нового наставника команды Ивицу Олича.

Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка.

Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость.

Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА — это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
Олич то что нужно для ЦСКА.
beefs
beefs
сегодня в 10:25
Хочется верить, что у него все получится...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:14
В честь него была кричала.

Соперник вкусил поражения горечь - Просто на поле был Ивица Олич!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:12
То что болельщики любят Олича - это правда. Своей результативной игрой он помог завоевать армейцам не один трофей. Как игрок он был действительно хорош. Хочется верить, что и как тренер он сумеет себя проявить в армейском клубе. Ждем завтрашнего дебюта его как главного тренера.
Удачи Оличу и соответственно армейцам.
drug01
drug01
сегодня в 10:01
Для любви нужен результат
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:57
Это хорошо коли так
Ванечка
Ванечка
сегодня в 09:49
Хорошая поддержка....
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