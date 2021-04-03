Жо: «Сразу было понятно, насколько Олича любят болельщики»

Бывший форвард ЦСКА Жо поддержал нового наставника команды Ивицу Олича.
Говорить о нем очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка.
Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость.
Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА — это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!
Удачи Оличу и соответственно армейцам.
Удачи Оличу и соответственно армейцам.