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Слуцкий: «Я не согласен с тем, что „Рубин“ стал зависим от Хвичи»

сегодня, 20:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.

Согласен ли я с тем, что команда стала зависима от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс-минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но одного такого игрока точно нет.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 21:29
Интересный игрок Кварцехелия, в Рубине расцвел, в Локо скамейку шлифовал, а в Европе все шансы звездой стать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:10
Хвича бриллиант неограненный ещё и неправильно говорить о зависимости Рубина от Хвичи. Он правильно привёл статистику забитых мячей Деспотовичем и Макаровым, которые забили их больше. Как Хвича вошёл в игру это конечно класс. И заслуга Слуцкого что он вовремя выпустил его. Ну а гол забитый игроком на исполнение это маленький шедевр. То что игрок не долго будет радовать нас своей игрой и скоро уедет думаю все понимают. Главное найти свою команду. Удачи ему!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:07
Рубин в этом сезоне приятно удивляет. Слуцкому удалось создать вполне боеспособный коллектив, который реально претендует на ЕК. Понятно , что скамейка у них не самая длинная, каждый игрок основы - на вес золота. Тем не менее команда уверенной поступью движется наверх по турнирной таблице. Были повержены Рубином практически все лидеры, команда прогрессирует на глазах. Если летом удастся сохранить основу, да еще и усилиться, то в следующем сезоне могут и за ЛЧ побороться.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:56
Хвичи лидер, но незаменимых нет
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