Слуцкий: «Я не согласен с тем, что „Рубин“ стал зависим от Хвичи»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.

Согласен ли я с тем, что команда стала зависима от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс-минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но одного такого игрока точно нет.