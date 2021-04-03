Мусаев: «Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место?»

Главный тренер «Краснодара» ответил на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку.

После матча со «Спартаком» (1:6) я разговаривал с руководством и сказал, что я готов сегодня же сдать свой пост. Ответ вы слышали. Вы не думайте, что я здесь сижу… Я дорожу своей работой, я люблю свою работу. Это мой город. Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер. Мечтаю добыть клубу первые трофеи. Ситуация меня самого категорически не устраивает. Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место? Я не могу говорить о том, о чем я должен поговорить в первую очередь с президентом клуба.