Мусаев: «Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место?»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку.
После матча со «Спартаком» (1:6) я разговаривал с руководством и сказал, что я готов сегодня же сдать свой пост. Ответ вы слышали. Вы не думайте, что я здесь сижу… Я дорожу своей работой, я люблю свою работу. Это мой город. Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер. Мечтаю добыть клубу первые трофеи. Ситуация меня самого категорически не устраивает. Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место? Я не могу говорить о том, о чем я должен поговорить в первую очередь с президентом клуба.
Ты, Мурад оказывается такой странной , не кому не понятной , своей любовью относишься к команде Краснодар. Ты оказывается ещё и "странный " человек и не только тренер ?!! Можно конечно любить свою работу, но друг , не такой не понятной никому любовью. Ты своей непонятной для нас всех любовью , уничтожил , до тебя ещё, самый самобыбный клуб , со своим рисунком игры который нравился многим болельщикам футбола, не взирая на причастность к клубу . А сейчас от игры Краснодара остался только счёт на табло, на который стыдно смотреть. Мусаев, если ты хочешь быть в футболе и тренировать, иди в детсад 22 и учись !!! Досвидули Олежка , и чем раньше, тем лучше !!! Всем Добра !!!
Ты, Мурад оказывается такой странной , не кому не понятной , своей любовью относишься к команде Краснодар. Ты оказывается ещё и "странный " человек и не только тренер ?!! Можно конечно любить свою работу, но друг , не такой не понятной никому любовью. Ты своей непонятной для нас всех любовью , уничтожил , до тебя ещё, самый самобыбный клуб , со своим рисунком игры который нравился многим болельщикам футбола, не взирая на причастность к клубу . А сейчас от игры Краснодара остался только счёт на табло, на который стыдно смотреть. Мусаев, если ты хочешь быть в футболе и тренировать, иди в детсад 22 и учись !!! Досвидули Олежка , и чем раньше, тем лучше !!! Всем Добра !!!
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Не в том ли загвоздка, что этот недоучка с превеликим трудом получивший лицензию, считает себя зрелым тренером. Вырос он видите ли!
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Не в том ли загвоздка, что этот недоучка с превеликим трудом получивший лицензию, считает себя зрелым тренером. Вырос он видите ли!
Вообще, в настоящее время, крайне мало мужиков осталось, у которых есть честь и которые отстаивают свои взгляды не прогибаясь ни ради денег, ни ради прочей корысти.
Вообще, в настоящее время, крайне мало мужиков осталось, у которых есть честь и которые отстаивают свои взгляды не прогибаясь ни ради денег, ни ради прочей корысти.