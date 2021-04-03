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Мусаев: «Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место?»

сегодня, 19:38

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку.

После матча со «Спартаком» (1:6) я разговаривал с руководством и сказал, что я готов сегодня же сдать свой пост. Ответ вы слышали. Вы не думайте, что я здесь сижу… Я дорожу своей работой, я люблю свою работу. Это мой город. Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер. Мечтаю добыть клубу первые трофеи. Ситуация меня самого категорически не устраивает. Вы думаете я сижу спокойно и держусь за свое место? Я не могу говорить о том, о чем я должен поговорить в первую очередь с президентом клуба.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:04, ред.
Видел наглых , но не до такой же степени !!!???
Ты, Мурад оказывается такой странной , не кому не понятной , своей любовью относишься к команде Краснодар. Ты оказывается ещё и "странный " человек и не только тренер ?!! Можно конечно любить свою работу, но друг , не такой не понятной никому любовью. Ты своей непонятной для нас всех любовью , уничтожил , до тебя ещё, самый самобыбный клуб , со своим рисунком игры который нравился многим болельщикам футбола, не взирая на причастность к клубу . А сейчас от игры Краснодара остался только счёт на табло, на который стыдно смотреть. Мусаев, если ты хочешь быть в футболе и тренировать, иди в детсад 22 и учись !!! Досвидули Олежка , и чем раньше, тем лучше !!! Всем Добра !!!
minai
minai
сегодня в 20:58
Если уйдёт, надеюсь этим спровоцирует цепную реакцию. И следующим будет тренер одной замечательной сборной.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:45
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:42
    Теперь понятно почему не уходит, он сильно любит свою работу.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:26
    Дайте Мураду ещё пару лет поработать,победы ещё будут,не в этом году,так в следующем! 😜
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 20:13
    Сбрить усы и уйти в отставку - согласись , что это очень разные вещи. Насчет усов можно в шутку обратить, а вот уход.... Тем более Газзаев ничего не обещал. а ушел сразу.
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    сегодня в 20:10
    Всё верно, не уходи. Пусть Галицкий компенсацию платит. Деньги лишними не бывают.
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:06
    будь мужчиной уйди физрук
    pomor45
    pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 19:58
    Вопрос в том, есть ли у Галицкого деньги на лучшего.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:56
    Я здесь вырос, вырос в этом клубе как тренер.
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    Не в том ли загвоздка, что этот недоучка с превеликим трудом получивший лицензию, считает себя зрелым тренером. Вырос он видите ли!
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 19:52
    Газзаев не очень удачный пример, Анатолий. Все мы помним историю с усами - мужики так не поступают.
    Вообще, в настоящее время, крайне мало мужиков осталось, у которых есть честь и которые отстаивают свои взгляды не прогибаясь ни ради денег, ни ради прочей корысти.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 19:45
    В таких ситуациях мужики встают и уходят. как Газзаев после проигрыша Динамо Айнтрахту 0:6. А этот - не мужик, а......
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 19:44
    Не ждите увольнения Мурад Олегович, уйдите сами!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:41
    Так бери и просто уходи.Вот и все
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