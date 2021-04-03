Кварацхелия: «Перед игрой Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Положительные эмоции, команда выиграла. Забил хороший гол, это для меня круто. Перед игрой Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал. Позитивная атмосфера была в раздевалке, у нас настоящая семья. Решили с тренером, что не выйду в основе, чтобы отдохнуть. Не знаю, почему забиваю так много. Работаю. Спасибо богу, что даёт возможность.