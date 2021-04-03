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Кварацхелия: «Перед игрой Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал»

сегодня, 20:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Положительные эмоции, команда выиграла. Забил хороший гол, это для меня круто. Перед игрой Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал. Позитивная атмосфера была в раздевалке, у нас настоящая семья. Решили с тренером, что не выйду в основе, чтобы отдохнуть. Не знаю, почему забиваю так много. Работаю. Спасибо богу, что даёт возможность.

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cska1948
cska1948
сегодня в 21:30
Хвича конечно умница, слов нет! Но многое зависит и от того, как тренер распоряжается его талантом. У Слуцкого это получается и Хвичи не стоит торопиться расставаться с ним.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:38
Хвича своей игрой просто радует. Никогда не опускает руки, бьется до конца, тащит команду наверх, ну и партнеры не отстают. Просто еще раз хочется удивиться , как такого игрока Локо мог отпустить ??? Семин же был против. А все потому , что лезут в футбол люди не знающие , лезут по знакомству, по родственному. От того у нас и провал за провалом.
Хвиче продолжать в том же духе и главное без травм.
Всем здоровья.
ТТ
ТТ
сегодня в 20:13
Растет от матча к матчу! Если не потеряется, то возможно будет отличным футболистом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:11
Как Кашпировский установку дал ;)
ДСА
ДСА
сегодня в 20:04
Герой, никто не спорит.
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