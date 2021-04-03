Талалаев: «Второй матч сыграли без пенальти в наши ворота и без удаления»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:0).

Мы воспользовались теми моментами, которые создавали. У нас был хороший прессинг. Каждый внес свою лепту. Команда забивала то, что ей не удавалось в предыдущих матчах, весной. Нельзя говорить, что мы играли первым номером, была борьба за лидерство, за мяч. Мало команд в чемпионате, которые продолжают играть при счете 0:2, 0:3. «Краснодар» это делал.

Радует, что забивают наши нападающие. Любая работа оценивается результатом. Особенно с «Динамо» не залетало. Не хватало везения. Вторую игру подряд мы сыграли без пенальти в наши ворота и без удаления. Я был удовлетворен, как ребята работают на поле. Такие матчи становятся шагом к дальнейшему развитию. Теперь нам надо готовиться к кубковой встрече с «Уфой».