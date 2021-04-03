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Талалаев: «Второй матч сыграли без пенальти в наши ворота и без удаления»

сегодня, 19:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:0).

Мы воспользовались теми моментами, которые создавали. У нас был хороший прессинг. Каждый внес свою лепту. Команда забивала то, что ей не удавалось в предыдущих матчах, весной. Нельзя говорить, что мы играли первым номером, была борьба за лидерство, за мяч. Мало команд в чемпионате, которые продолжают играть при счете 0:2, 0:3. «Краснодар» это делал.

Радует, что забивают наши нападающие. Любая работа оценивается результатом. Особенно с «Динамо» не залетало. Не хватало везения. Вторую игру подряд мы сыграли без пенальти в наши ворота и без удаления. Я был удовлетворен, как ребята работают на поле. Такие матчи становятся шагом к дальнейшему развитию. Теперь нам надо готовиться к кубковой встрече с «Уфой».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:09
Хороший матч выдал Ахмат
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:50
Прям радует Ахмат под руководством Талалаева!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:08
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:07
    я думаю что игроки уже устали от мусаева .
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:45
    А зачем ставить и удалять когда так залетает.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 19:38
    Хорошая работа тренера, хорошая игра. Уфу, вероятнее всего, пройдут без проблем в кубке России.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:25
    Просто судья забыл поставить!
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