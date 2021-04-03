Наумов: «„Локомотиву“ будет реально догнать „Спартак“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Мне очень приятно наблюдать такое преображение «Локомотива», как заиграли с новой силой футболисты. Рыбчинскому и Жемалетдинову нашли новое место, Мухин с Бариновым создали оплот в середине поля.

«Локомотив» играет очень уверенно, если так дальше дело пойдет, может побороться за чемпионство или за второе место. С «Зенитом» будет сложно, а вот «Спартак» нужно обыгрывать и приближаться к питерцам. Достать «Спартак» будет вполне реально и «Локомотиву» это по силам.

Боюсь, «Зенит» вряд ли кому-то отдаст первое место, у них стабилизировалась игра, есть запас прочности, а у «Локомотива» впереди тяжелые игры в чемпионате, плюс игры на Кубок России.