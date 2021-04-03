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Наумов: «„Локомотиву“ будет реально догнать „Спартак“»

сегодня, 18:20
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Мне очень приятно наблюдать такое преображение «Локомотива», как заиграли с новой силой футболисты. Рыбчинскому и Жемалетдинову нашли новое место, Мухин с Бариновым создали оплот в середине поля.

«Локомотив» играет очень уверенно, если так дальше дело пойдет, может побороться за чемпионство или за второе место. С «Зенитом» будет сложно, а вот «Спартак» нужно обыгрывать и приближаться к питерцам. Достать «Спартак» будет вполне реально и «Локомотиву» это по силам.

Боюсь, «Зенит» вряд ли кому-то отдаст первое место, у них стабилизировалась игра, есть запас прочности, а у «Локомотива» впереди тяжелые игры в чемпионате, плюс игры на Кубок России.

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pomor45
pomor45
сегодня в 19:26
Провернули легко вращающийся Ротор и воспылали таким неудержимым оптимизмом.
beefs
beefs
сегодня в 19:09
Все может быть...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:08
Локо может ещё в еврокубки не попасть.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:59
Ну все после слов Наумова у игроков спартака и тренерского штаба началась паника.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:45
Если Спартак не наладит дисциплину то догонит запросто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:21
Реально и обязательно догонит!
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