Мостовой: «Мусаев вообще после такого должен встать и уйти»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:5).

Смотрел матч, но после 0:3 переключил. Уже всё было ясно и стало не интересно даже. Когда команда выигрывает, то тренера хвалят и говорят, что команда в порядке. А если команда проигрывает и отовсюду вылетает, то кто виноват? Тренер. Если он там есть, конечно. Вроде Мусаев, но до сих пор никто не знает, кто это. Разговоры об его отставке идут давно и это было бы логично. Но у нас никто сам не уходит, когда есть такие деньги. Поэтому и такие места в чемпионате.

Что происходит? Когда у тебя в команде столько иностранцев, а тренирует их Мусаев, то сами понимаете. Команда не управляется. Иностранцы понимают, кто это и что это.

В молодежной сборной главный тренер должен был выйти после поражения от датчан и сказать: «Ребят, извините, я… ухожу». А они оправдываются, говорят, что и почему. Совесть же должна быть у людей. Так же и с «Краснодаром», там 6 пропустили, здесь — 5 и всё нормально. Мусаев вообще после такого должен встать и уйти просто. Но так могут только Зидан, Гвардиола, Анчелотти. Потому что люди в футбол играли и знают, что это такое. А здесь ясно, что люди ниоткуда, поэтому и цепляются за всё.