ГлавнаяНовости

Мостовой: «Мусаев вообще после такого должен встать и уйти»

сегодня, 20:17
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:5).

Смотрел матч, но после 0:3 переключил. Уже всё было ясно и стало не интересно даже. Когда команда выигрывает, то тренера хвалят и говорят, что команда в порядке. А если команда проигрывает и отовсюду вылетает, то кто виноват? Тренер. Если он там есть, конечно. Вроде Мусаев, но до сих пор никто не знает, кто это. Разговоры об его отставке идут давно и это было бы логично. Но у нас никто сам не уходит, когда есть такие деньги. Поэтому и такие места в чемпионате.

Что происходит? Когда у тебя в команде столько иностранцев, а тренирует их Мусаев, то сами понимаете. Команда не управляется. Иностранцы понимают, кто это и что это.

В молодежной сборной главный тренер должен был выйти после поражения от датчан и сказать: «Ребят, извините, я… ухожу». А они оправдываются, говорят, что и почему. Совесть же должна быть у людей. Так же и с «Краснодаром», там 6 пропустили, здесь — 5 и всё нормально. Мусаев вообще после такого должен встать и уйти просто. Но так могут только Зидан, Гвардиола, Анчелотти. Потому что люди в футбол играли и знают, что это такое. А здесь ясно, что люди ниоткуда, поэтому и цепляются за всё.

Все новости
Шварц: «Мы сегодня сыграли очень хорошо»
Сегодня, 22:24 Комментарии1
Рахимов заявил, что готов подать в отставку после поражения от «Динамо»
Сегодня, 21:44 Комментарии14
Черданцев: «Может, игроки „Краснодара“ сплавляют Мусаева»
Сегодня, 21:35 Комментарии13
Старфельт: «„Сочи“ — хорошая команда с мощными игроками»
Сегодня, 21:14 Комментарии4
Вандерсон: «Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла»
Сегодня, 21:03 Комментарии7
Слуцкий: «Я не согласен с тем, что „Рубин“ стал зависим от Хвичи»
Сегодня, 20:53 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 22:05
Не, Зидан не уходит после неудач.
Он в следующем матче размазывает соперника, а то и нескольких подряд, с выбитой основой Реала по травмам, и остается, его фиг выгонишь:)
cska1948
cska1948
сегодня в 21:36
"...Но так могут только Зидан, Гвардиола, Анчелотти. Потому что люди в футбол играли и..."
----------------------
Вот именно, что играли и заработали себе на безбедную старость, а такие как Мусаев не имея "подушки безопасности" будут держаться за своё место до последнего.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:17
Тут сложно спорить с мостовым.
minai
minai
сегодня в 20:52
Но иногда даже в еврокупках быки с Мусаевым выдают весёлый футбол.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:37
Откуда вообще этот Мусаев взялся???Кого до этого тренировал,может где-то играл???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:32
История с Мусаевым - это очень интересная история. Непонятно за какие заслуги его держат в команде. Имея вполне приличный состав, команда из года в год остается без трофеев. Игра с шашками наголо никаких дивидендов не принесла , этот сезон вообще можно считать провальным. Почему сам не уходит??? Это просто непонятно.
Ждем отставки.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:29
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 20:28
    Мусаев это "Амёба обыкновенная", сам он только на скамейке сидеть может!
    beefs
    beefs
    сегодня в 20:21
    интересное мнение, но не доходит до адресата...
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:20
    Будем ждать увольнения
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100