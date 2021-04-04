33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»

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вчера, 15:09

Главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар».

Как сообщается, 33-летний специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «быков», если команда не сможет договориться с , который всё ещё остаётся фаворитом на этот пост.

«Краснодар» уже рассматривал вариант с назначением Шпилевского прошлой осенью. Руководству клуба нравится, что белорусский специалист ставит атакующий футбол, привлекает молодёжь, а также имеет опыт обучения в Германии и работы в системе «Ред Булл».

Напомним, что под руководством Шпилевского «Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет.