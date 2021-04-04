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33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»

вчера, 15:09

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский может возглавить «Краснодар».

Как сообщается, 33-летний специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «быков», если команда не сможет договориться с Виктором Ганчаренко, который всё ещё остаётся фаворитом на этот пост.

«Краснодар» уже рассматривал вариант с назначением Шпилевского прошлой осенью. Руководству клуба нравится, что белорусский специалист ставит атакующий футбол, привлекает молодёжь, а также имеет опыт обучения в Германии и работы в системе «Ред Булл».

Напомним, что под руководством Шпилевского «Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 09:05
Что-то у Галицкого с выбором тренера печально.То Шалим,то Мусаев,то Ганчаренко....
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 09:05
Блин,случайно нажалась жалоба...(((Извините
ccx9cy9kafgg
ccx9cy9kafgg ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 09:04
ОДИН ТАКОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХАГУШ ТОЖЕ ““ТИПА РАЗОБРАЛСЯ"" !! И ПОЛУЧИЛ ОТ АХМАТА 0:5 !! ДРУГОЙ НАБРАЛ В 2018 ГОДУ ДЕТСКИЙ САД И ОБЬЯВИЛ СЕБЯ НОВАТОРОМ МОЛ ТЕПЕРЬ ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ! А ГАЛИЦКИЙ ЭТО ПОХОЖЕ САМОДУР ИЗ СЕРИИ ЧТО ХОЧУ , ТО И ВОРОЧУ! ТАК ЧТО ОДИН САМОДУР ЭТО ХОРОШО, А ДВА САМОДУРА ЭТО ЛУЧШЕ!!!
протон1
протон1
вчера в 22:26
поздравьте меня с увольнением мусаева. сколько ждалииии
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Белоруский поляк.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:08
Совершенно верно.Нам нужен более такой типа как Гвардиола или Клопп.🤔.)
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 18:30
Чо вы тут распинаетесь. Там на рассмотрении семь тренеров 4 наших и 3 зарубежных...будем посмотреть когда официально объявят кого то из них... а сейчас говорить не о чем...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:17
Гончаренко пусть отдохнёт. Много нерв и сил потрачено в непростой команде завышенными амбициями.
Галицкому не имется с романтикой. Дело хозяйское.
kts99
kts99
вчера в 18:03, ред.
Сомнительный вариант.. Хотя хуже уже не будет
Dima salev
Dima salev ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:02
Пускай руководит командой. Когда в Ростове пришёл Ростов в долгах был из хорошей выступления в еврокубки получили хорошие деньги.
А сейчас Краснодар одни в убитки
A.S.A
A.S.A ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 17:57
Бердыев конечно же отличный тренер,но он любит полностью рукаводить командой,решать трансферные вопросы и т.д...а Галицкий не даст рукаводить всеми процессами гл.тренеру...поэтому Бердыева и не пригласят...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:40
Мда, не густо, прямо скажем! ФК Краснодар достоин большего, на мой взгляд.
Сп62
Сп62
вчера в 17:09
Так решения ещё нет. К чему здесь ломать копья? Вот Галицкий скажет и начнём дискуссии прав или не прав.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:07
Обучался у "бычков" в Ред Булле, чтоб тренировать "Быков" Краснодарских
Будут потом "бычки Шпиливилички"))
А если серьезно удачи Краснодару
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 16:58
Это не вариант для нынешнего Краснодара, нужен опытный тренер-авиоритет. А 33 года, еще сам шабушной, не варант. С таким составом нужно давай результат, а не эксперементировать с командой. Нагильсманн, Нагильсманн... Клопп показал, кто такой Нагильсманн
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:52
Более чем спорное решение , но это дело Галицкого!
3ton
3ton ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:51
Я думаю владелец Краснодара без Вас разберётся , что ему делать в клубе )))
3ton
3ton ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:50
Внимательно читайте новость )))
Бердыев не сторонник атакующего футбола , а Галицкий не сторонник оборонительного ))
3ton
3ton ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 16:49
Интересный народ
Учит всех , как правильно делать )))
Галицкий сам решает , как ему руководить своим клубом и кого приглашать на тренерский пост ))
Как у Вас будет свой клуб , можете хоть Клоппа или Гвардиолу приглашать ))
particular
particular
вчера в 16:46
Хотелось, что бы у руководства клуба, кроме упорства и упрямства, превалировали мудрость и обоснованность 🤔
Mi6
Mi6
вчера в 16:35
Гончаренко ставит мутный футбол
Брулин
Брулин
вчера в 16:34
Вобщем ,Галицкий наигрался,а "Краснодар" ждёт участь "Сатурна"
Альфамен
Альфамен ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:18
А по каким критериям вы определили,что академия Краснодара лучшая в стране???
berda2003
berda2003
вчера в 16:17
то мальчик с гор, то мальчик со степей, то мальчик из леса, то гастарбайтер из пустыни - нормального нет?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:17
Только Газаеву не давайте.
Альфамен
Альфамен ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 16:15
Не наступило!!!Только Нагельссман выделяется среди молодых,остальные глотают пыль за условными старичками.
pioner1987
pioner1987
вчера в 16:09
О интересно! Пускай будет именно Шпилевский
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:05
Кто подешевле...
swed27
swed27 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:03
Бердыев вполне кандидатура
УЕСКА
УЕСКА ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 15:59
Имеет право. Галицкий сделал все для Краснодара и академия лучшая в России и стадион. Он ведь создал эту команду и тратит на нее свои деньги в отличии от Зенита и Локомотива у которых бюджет не ограничен. Стоит только поднять цены на газ и на билеты и можно покупать новых Малкомов по 40 миллионов.
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