33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский может возглавить «Краснодар».
Как сообщается, 33-летний специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «быков», если команда не сможет договориться с Виктором Ганчаренко, который всё ещё остаётся фаворитом на этот пост.
«Краснодар» уже рассматривал вариант с назначением Шпилевского прошлой осенью. Руководству клуба нравится, что белорусский специалист ставит атакующий футбол, привлекает молодёжь, а также имеет опыт обучения в Германии и работы в системе «Ред Булл».
Напомним, что под руководством Шпилевского «Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет.
Галицкому не имется с романтикой. Дело хозяйское.
Галицкому не имется с романтикой. Дело хозяйское.
А сейчас Краснодар одни в убитки
А сейчас Краснодар одни в убитки
Будут потом "бычки Шпиливилички"))
А если серьезно удачи Краснодару
Будут потом "бычки Шпиливилички"))
А если серьезно удачи Краснодару
Бердыев не сторонник атакующего футбола , а Галицкий не сторонник оборонительного ))
Бердыев не сторонник атакующего футбола , а Галицкий не сторонник оборонительного ))
Учит всех , как правильно делать )))
Галицкий сам решает , как ему руководить своим клубом и кого приглашать на тренерский пост ))
Как у Вас будет свой клуб , можете хоть Клоппа или Гвардиолу приглашать ))
Учит всех , как правильно делать )))
Галицкий сам решает , как ему руководить своим клубом и кого приглашать на тренерский пост ))
Как у Вас будет свой клуб , можете хоть Клоппа или Гвардиолу приглашать ))