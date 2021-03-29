Ганчаренко до сих пор числится главным тренером ЦСКА

1617017875

29 марта 2021, 14:37

По данным источника, до сих пор числится в качестве главного тренера ЦСКА .

Армейский клуб все еще не направил в РПЛ документы для заявки .

Напомним, об уходе Ганчаренко с поста главного тренера ЦСКА объявил 22 марта, а о назначении Олича стало известно на следующий день.