Ганчаренко до сих пор числится главным тренером ЦСКА

По данным источника, Виктор Ганчаренко до сих пор числится в качестве главного тренера ЦСКА.
Армейский клуб все еще не направил в РПЛ документы для заявки Ивицы Олича.
Напомним, об уходе Ганчаренко с поста главного тренера ЦСКА объявил 22 марта, а о назначении Олича стало известно на следующий день.
Если ЦСКА не успеет заявить Олича до матча 24-го тура РПЛ с «Тамбовом», который состоится 4 апреля, то хорватский специалист не сможет присутствовать на скамейке во время игры.
Пусть оба числятся...
Гончаренко и Олич...
Как Виллаш и Боаш...
Пусть оба числятся...
Гончаренко и Олич...
Как Виллаш и Боаш...