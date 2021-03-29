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Ганчаренко до сих пор числится главным тренером ЦСКА

29 марта 2021, 14:37

По данным источника, Виктор Ганчаренко до сих пор числится в качестве главного тренера ЦСКА.

Армейский клуб все еще не направил в РПЛ документы для заявки Ивицы Олича.

Напомним, об уходе Ганчаренко с поста главного тренера ЦСКА объявил 22 марта, а о назначении Олича стало известно на следующий день.

Если ЦСКА не успеет заявить Олича до матча 24-го тура РПЛ с «Тамбовом», который состоится 4 апреля, то хорватский специалист не сможет присутствовать на скамейке во время игры.

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cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 марта в 18:30
А я думаю, что из клуба Ганчаренко уволен в тот день когда об этом было объявлено, т.е 22 марта. Но РПЛ о том, что Олич назначен гл. тренером официально, видимо по каким то техническим причинам, не проинформировали. До 1 апреля утрясут все юридические моменты и официально уведомят РПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 17:50
Ситуация не нова, видно Витя добровольно уходить не хочет. Ждет зарплату до конца сезона. Но думаю , что все наладится.
112910415
112910415
29 марта в 17:21
просто техническая заминка, так я думаю
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 марта в 16:37
Формальности, обязательно уладят.
морозз
морозз
29 марта в 16:24
Бардак у коней какой то нелепый, толи есть тренер, толи его нет и наоборот!
makkie
makkie
29 марта в 16:11
Тянут, потянут - как репку.
Байкал-38
Байкал-38
29 марта в 15:24
Ничего удивительного, Гинер к примеру тоже "хозяином" числится и так думают многие, хотя он уже стал свадебным генералом.
альсато
альсато
29 марта в 15:12
" не сможет присутствовать на СКАМЕЙКЕ во время игры")))))))..Да и ....с ним!..Протокол на игру и капитан подпишет))))))
STVA 1
STVA 1
29 марта в 14:57
Скоро вернется)))
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 14:54
И так бывает! Иногда!
CSKA2012
CSKA2012
29 марта в 14:49
На сокере стоит Ивица , а остальное не интересует))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 14:49
Ещё неделя,успеет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 14:48
Лишь бы результат был...
Пусть оба числятся...
Гончаренко и Олич...
Как Виллаш и Боаш...
mihaluch
mihaluch
29 марта в 14:42
Числится Ганчаренко а зарплату получает кто-то левый.
shlomo
shlomo
29 марта в 14:39
А приколистов оказывается хватает не только в жанре смех панорамы...
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