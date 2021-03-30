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«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско

30 марта 2021, 12:46

«Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если Доменико Тедеско покинет клуб.

Как сообщается, Бундеслига – приоритетное направление для руководства московского клуба, однако в «Спартаке» всё ещё надеются, что Тедеско останется в команде после завершения нынешнего сезона.

Ранее ходили слухи о том, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Гамбурга» Торстен Финк.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 марта в 21:21
Время покажет
Тагир Магомедов
Тагир Магомедов
30 марта в 21:16
Тедеско - лучший вариант для Спартака
Сп62
Сп62
30 марта в 21:00
После успешного завершения сезона жена Тедеско на радостях согласится на переезд в Москву и все вопросы будут решены.
oFANATo
oFANATo
30 марта в 19:23
Федуну не привыкать менять тренеров....меньше чем за 20 лет 19 тренеров сменил)))
Caniggia
Caniggia
30 марта в 16:56
Если из немцев, то неплохо бы Лёва, но он в наш колхоз не поедет.
ЧиП
ЧиП
30 марта в 16:34
Чего искать! В тренерском штабе есть Андреас Хинкель. На сколько я успел заметить он тоже хороший специалист, Спартак знает из нутри. Предложите ему контракт ☝️.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Dima salev (раскрыть)
30 марта в 16:32
Чего его пробовать ? Старое мясо жестковато ! ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
30 марта в 16:10
Спартаку лучше вообще без тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 15:29
Почему не Каррера?
leopit
leopit
30 марта в 15:21
А будет снова из молдавских цыган или белорусских бульбоведов!
Comentarios
Comentarios ответ LOpp (раскрыть)
30 марта в 15:10
А зачем вам такой тренер ухожу попробуйте меня остановить. Ну не хочет и не нада.
Antikony
Antikony
30 марта в 14:46
Лучше Юрана тренера не найти.
LOpp
LOpp
30 марта в 14:42
нет смысла сейчас искать нового тренера.
надо дождаться окончания сезона и смотреть на результат.
Вдруг Тедеско передумает и останется.
Dima salev
Dima salev
30 марта в 14:36
Лучше попробовать Курбана Бердыева.
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 14:34
Помню как поехали покупать Луана, но тот отказал и надо было купить хоть какого-нибудь бразильца. Купили каково то Педру. Итог известен, если по такому же принципу будут тренера покупать, то итог тоже будет печальный.
berda2003
berda2003
30 марта в 14:33
на немцев запали?
makkie
makkie
30 марта в 14:19
Новость высосана из пальца.
Что за новый инсайдер появился? Ах да, это же букмекеры, чья цель привлечь внимание аудитории к ставкам)
izrafel
izrafel
30 марта в 13:58
Прикол будет, если в итоге в спешке будут искать соотечественника...:))))
Остапчук 67
Остапчук 67
30 марта в 13:30
Лучше из Голландии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 12:56
Тедеско никуда не уйдёт
Ironigor
Ironigor
30 марта в 12:55
Да когда же это все закончится. Это волшебное слово, - "ЕСЛИ" !!! К любой фантазии новостей подходит !!!
И возражать даже не хочется, и пусть летят утки!!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 12:54
Больно уж талмач с немецкого хороший попался ;)
ОПС
ОПС
30 марта в 12:48
Что ж подождем, посмотрим кто будет и оценим.
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