«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско

«Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если Доменико Тедеско покинет клуб.
Как сообщается, Бундеслига – приоритетное направление для руководства московского клуба, однако в «Спартаке» всё ещё надеются, что Тедеско останется в команде после завершения нынешнего сезона.
Ранее ходили слухи о том, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Гамбурга» Торстен Финк.
надо дождаться окончания сезона и смотреть на результат.
Вдруг Тедеско передумает и останется.
надо дождаться окончания сезона и смотреть на результат.
Вдруг Тедеско передумает и останется.
Что за новый инсайдер появился? Ах да, это же букмекеры, чья цель привлечь внимание аудитории к ставкам)
Что за новый инсайдер появился? Ах да, это же букмекеры, чья цель привлечь внимание аудитории к ставкам)
И возражать даже не хочется, и пусть летят утки!!!)))
И возражать даже не хочется, и пусть летят утки!!!)))