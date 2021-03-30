«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско

1617097564

30 марта 2021, 12:46

«Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если покинет клуб.

Как сообщается, Бундеслига – приоритетное направление для руководства московского клуба, однако в «Спартаке» всё ещё надеются, что Тедеско останется в команде после завершения нынешнего сезона.

Ранее ходили слухи о том, что «Спартак» может возглавить бывший тренер «Гамбурга» Торстен Финк.