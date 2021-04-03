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Руководство «Уфы» готово принять отставку Рахимова

сегодня, 22:07
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Рашид Рахимов после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура РПЛ заявил, что готов подать в отставку с должности главного тренера «Уфы».

Как сообщается, руководство башкирского клуба примет отставку 56-летнего специалиста.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:26
Уфе в данной ситуации даже Гвардиола не поможет. Газизов Уфу возродил , он же по сути ее и угробил. Бездумная продажа лидеров , побег в Спартак, оставив команду без достойного усиления , вот и все причины падения Уфы на дно. Думаю , кто бы не пришел , ситуацию уже не исправить, слишком мало времени будет у нового наставника. Да и лепить то команду особо то и не из кого. Так что вероятнее всего Уфе придется покинуть РПЛ.
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 22:23
Это следовало ожидать
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:16
Ща он сдаст назад
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:10
Любой другой его сменит, будет тоже самое
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