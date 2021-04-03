Руководство «Уфы» готово принять отставку Рахимова

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сегодня, 22:07

после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура РПЛ заявил, что готов подать в отставку с должности главного тренера «Уфы».

Как сообщается, руководство башкирского клуба примет отставку 56-летнего специалиста.