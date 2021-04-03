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Мусаев лично решил подать в отставку с должности тренера «Краснодара»

сегодня, 22:42

Мурад Мусаев покинет должность главного тренера «Краснодара». Об этом сообщает близкий к клубу источник.

Отставка Мусаева – инициатива самого главного тренера, а не руководства клуба. Руководство «Краснодара» пошло навстречу тренеру.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:09
Теперь ты сможешь,наконец,учиться,а не числиться студентом.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 23:05
а как же, "даже если проиграет все оставшиеся матчи")))
"пошло на встречу жеданию тренера"
ахахаха, этот Мусаев тележки у супермаркета и то по команде толкает... какие еще у него желания были то?!
David Young
David Young
сегодня в 22:57
Несколько запоздалое решение, но всё равно достойно уважения.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:56
Мурад Олегович...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:53
Хитёр. Увольнение по инициативе работодателя испортит трудовую книжку,а тут типа по собственному желанию)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 22:51
Все что можно провалил решил, а потом решил свалить, запоздалое то решение
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:49, ред.
Смелость бывает по разным причинам...

1bear
1bear
сегодня в 22:46
если это правда,то это поступок,не ожидал...
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 22:44
Ждем Ганчаренко ' жизнь продолжается
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:44
В плане на сегодня был пункт-совершить подвиг...))))
beefs
beefs
сегодня в 22:44
неужели решился, настоящий мужик...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:44, ред.
Раньше надо было
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