Мусаев лично решил подать в отставку с должности тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев покинет должность главного тренера «Краснодара». Об этом сообщает близкий к клубу источник.
Отставка Мусаева – инициатива самого главного тренера, а не руководства клуба. Руководство «Краснодара» пошло навстречу тренеру.
Мурад Мусаев покинет должность главного тренера «Краснодара». Об этом сообщает близкий к клубу источник.
Отставка Мусаева – инициатива самого главного тренера, а не руководства клуба. Руководство «Краснодара» пошло навстречу тренеру.
"пошло на встречу жеданию тренера"
ахахаха, этот Мусаев тележки у супермаркета и то по команде толкает... какие еще у него желания были то?!
"пошло на встречу жеданию тренера"
ахахаха, этот Мусаев тележки у супермаркета и то по команде толкает... какие еще у него желания были то?!
https://www.youtube.com/watch?v=05t3OHQrKFs