Безуглов: «Никаких проблем в сборной с допингом нет, не было и не будет»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о допинге в национальной команде.

РФС подписал договор с РУСАДА о дополнительном тестировании футболистов. Было сдано более 150 проб, еще много проб берут УЕФА и ФИФА по линии сборных команд, опять же, Лига чемпионов и Лига Европы. Общее количество проб более 500. Если контроль внесоревновательный, то приезжают на базу.

Был ли случай, что допинг-офицеры приезжали врасплох? На чемпионате Европы во Франции к нам допинг-офицеры, помню, приезжали три дня подряд, в 6-7 часов утра. Пока я в сборной, никаких проблем в сборной России с допингом нет, не было и точно не будет. Я могу прям гарантировать.