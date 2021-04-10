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Безуглов: «Никаких проблем в сборной с допингом нет, не было и не будет»

10 апреля 2021, 13:29

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о допинге в национальной команде.

РФС подписал договор с РУСАДА о дополнительном тестировании футболистов. Было сдано более 150 проб, еще много проб берут УЕФА и ФИФА по линии сборных команд, опять же, Лига чемпионов и Лига Европы. Общее количество проб более 500. Если контроль внесоревновательный, то приезжают на базу.

Был ли случай, что допинг-офицеры приезжали врасплох? На чемпионате Европы во Франции к нам допинг-офицеры, помню, приезжали три дня подряд, в 6-7 часов утра. Пока я в сборной, никаких проблем в сборной России с допингом нет, не было и точно не будет. Я могу прям гарантировать.

Ранее Безуглов рассказал о влиянии коронавируса на организм футболистов.

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Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:44
Судя по тому как ходят пешком по полю - верю!)
Legend 6
Legend 6
10 апреля в 14:23
Проблем с допингом нет! Поставки осуществляются стабильно и в срок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 14:02
Это хорошо что небыло!
Futurista
Futurista
10 апреля в 13:53
Обошел все острые углы...
Mangur
Mangur
10 апреля в 13:40
Это хорошо.А то какой нибудь мальдоний найдут
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