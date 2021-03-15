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Обухову грозит 2 года дисквалификации. Его подозревают в применении допинга

сегодня, 13:41

Юрист Артём Пацев рассказал, какое наказание может получить форвард «Ростова» Владимир Обухов, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения. У «подозреваемого», как я понимаю, оно первое. Если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение — например, активная попытка влияния на результат теста — то спортсмен может получить до четырёх лет дисквалификации. Но это нарушение тоже надо доказать по результатам расследования.

Общий срок давности, существовавший по тогдашнему кодексу, — восемь лет. Если дело возбуждено сейчас, а пробу брали позже, скажем, 14 марта 2013 года, то в срок расследователи уложились. Главное в этот срок — возбудить дело, а не вынести по нему решение.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:36
Пора просто заканчивать с большим футболом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:03
Российский допинг - бессмысленный и беспощадный:
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:57
    ermak6848
    ermak6848 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 14:37
    ну вот уже и коллектив - Кто третьим будет..!?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 14:24
    Столько терпели и вот настал час!
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 13:53, ред.
    Теперь Валере главное его в заявку на ближайшие игры не вносить, а то могут дисквалифицировать его за пять минут до начала втречи и тогда технарь уж точно неизбежен...У нас в российском футболе всё возможно))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 13:43
    Ерёменко Обухову: вдохни полной грудью и расслабься.
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