Обухову грозит 2 года дисквалификации. Его подозревают в применении допинга

Юрист Артём Пацев рассказал, какое наказание может получить форвард «Ростова» , которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения. У «подозреваемого», как я понимаю, оно первое. Если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение — например, активная попытка влияния на результат теста — то спортсмен может получить до четырёх лет дисквалификации. Но это нарушение тоже надо доказать по результатам расследования.

Общий срок давности, существовавший по тогдашнему кодексу, — восемь лет. Если дело возбуждено сейчас, а пробу брали позже, скажем, 14 марта 2013 года, то в срок расследователи уложились. Главное в этот срок — возбудить дело, а не вынести по нему решение.