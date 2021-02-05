Осуждённый на 75 лет, чемпион мира и звезда «Аякса». Вратари с дисквалификациями за допинг

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Голкиперы умеют найти приключения!

Зачем голкиперу допинг? Незачем, крайне редко в крови вратарей находили именно стероиды, или похожие вещества, что могут повлиять на физические кондиции.

Но частенько именно голкиперы попадались на наркотиках. Это странная братия, представленные ниже яркие истории докажут, что голкиперы всегда на своей волне.

В футболе они в тотальном меньшинстве, но среди тех, кого отстраняли за допинг, мелькают частенько.

1997 год. Бернар Лама и гашиш против стресса

Наркотики – зло, обходите стороной. Хотя Лама похожий совет не услышал. Многолетний страж ворот ПСЖ сначала провалил матчи против «Ювентуса» за Суперкубок УЕФА – команда Дешама и Зидана накидала ему 6 голов в Париже, а позже 3 мяча в ответном поединке. 9:2 – общий счет двух финалов, и Лама приуныл.

Через год ветерану хотелось попасть на чемпионат мира, пускай и запасным за спиной у Фабьена Бартеза. Но оказалось, что Лама после серии неудач на поле решил покурить «траву». Бернар смешно сознался — для него стало открытием, что нельзя употреблять гашиш, если сигареты и алкоголь можно.

Власти оценили юмор, дали 2 месяца дисквалификации вместо 15 по закону. В этом месте загрустит легендарный Тихоновецкий – его за марихуану убрали на 8 месяцев. Лама вряд ли впервые в жизни пользовался гашишем, французы отмазали любителя наркотиков, чтобы стал чемпионом мира и Европы.

2004 год. «Дорожка» на день рождения для Игиты

Вратарь Рене частенько забивал голы – 41 штуку за карьеру, исполнял трюки – в товарищеской игре против Англии отразил мяч в стиле «скорпиона». И «привозил» голы в свои ворота, как когда пытался обыграть Роже Милла. Но колумбийский голкипер Игита всегда оставался собой – настоящим хулиганом, что умеет найти приключения.

В 2002-м году легко отделался, когда его поймали на употреблении кокаина. А через два года снова попался после празднования дня рождения, уже в Эквадоре. Понятно, что Рене был в тот момент активным наркоманом и получил 6-месячный запрет на игру в футбол. Ничего нового для парня, что был хорошим знакомым Пабло Эскобара.

Игита в прошлом арестовывали при передаче выкупа после похищения дочери другого наркобарона – Молины. Ниже вы узнаете, сколько за участие в таких делах дают в Мексике, а вот в Колумбии гуманный суд отправил вратаря в тюрьму лишь на семь месяцев. А голкипер еще и возмущался – объявлял голодовку, поскольку не согласился, что посредничество при киднепинге является преступлением.

2005 год. Исландский баскетболист и грабитель Олаф

Олафур Готтскалькссон – интересный персонаж. У него за плечами есть 11-летняя карьера в баскетболе – играл в Исландии, а параллельно начал выступать вратарем в футболе. Причем в девяностых Олаф даже за национальную команду играл – выходил в 10 матчах. А в 2000-м году переехал из Шотландии и в Англию.

Жаль лишь, что Готтскалькссон, как многие в этом списке, любил наркотики. Поэтому в 2005-м, когда в 36 лет доигрывал в «Торки Юнайтед», получил дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов и завершил футбольную карьеру. Но на этом приключения Олафа не закончились – в 2010-м и 2011-м годах его сажали за взлом дома, ограбление и нападения на людей.

Гуманные в Исландии суды – мужика быстро выпустили, а через пять лет удирал на авто от полицейских. Был пойман пьяным за рулем, а на заднем сидении оказался его пятилетний сын. Похоже, исландская полиция не оценила выбор безответственного отца – не исключено, что именно при аресте ему сломали пару ребер, а потом суд отправил на лечение от зависимостей.

2009 год. Пэдди Кенни и таблетки от кашля

Если вратарь сборной Португалии Ким в 2002-м году клялся, что не знает, как в его организм попал запрещенный препарат, то вратарь «Шеффилд Юнайтед» и сборной Ирландии прекрасно знал, что сглупил. Купил без рецепта таблетки, где был гидрохлорид эфедрина. И хотя чиновники признали, что Кенни употребил допинг по ошибке, наказали на 9 месяцев.

В Париже за запрещенные законом наркотики дали Лама 5 месяцев, из которых три условно, а Кенни даже на тренировки «Шеффилд Юнайтед» не разрешали появляться из-за таблеток от кашля. Прошло менее десяти лет, а в футболе намного строже стали относиться к халатности спортсменов. Игрокам нельзя покупать лекарства, даже безрецептурные, без консультации с клубным врачом.

Патрик позже вернулся в футбол – играл за КПР , «Лидс» и «Болтон», но потерял девять месяцев, поскольку не позвонил врачу «клинков» перед употреблением лекарства. Но ему еще повезло. Девушка-вратарь из Колумбии прошла курс прописанных доктором лекарств, а потом оказалось, что врач некомпетентный и не знал, что профессиональной спортсменке нельзя употреблять препараты, повышающие выносливость.

2010 год. Омар Ортис и 75 лет заключения

Голкипер многих мексиканских клубов даже разок сыграл за сборную, довольно известный на родине футболист. Но в 2010-м году ветерана поймали на допинге – анаболическом стероиде оксиметолоне. Две подряд пробы оказались положительными, поэтому «Эль Гато» («Кот») после этого завершил карьеру.

А вот дальше началась дичь. В 2012-м его арестовали. Оказалось, что вратарь погряз в долгах после дисквалификации, начал употреблять наркотики и стал работать на картель. Омар подыскивал жертв в кругу богатых мексиканцев для банды похитителей. Речь о группировке, что провернула 20 похищений с выкупом.

Конкретно Ортис помог картелю трижды, получая десятки тысяч долларов, чтобы хватило на наркотики. Но даже тот факт, что Омар был лишь посредником, его не спас, в результате получил 75 лет тюрьмы. Даже сложно поверить, что в Мексике настолько строго относятся к пособникам картелей. Понятно, что будут апелляции, но 2 жертвы были детьми, суд это учел.

2021. Андре Онана и неправильный «Аспирин»

В УЕФА допускают, что камерунский голкипер «Аякса» мог случайно взять таблетки, прописанные его девушке, когда у Андре разболелась голова – подумал, что это аспирин. Вот только игроков предупреждают, что надо следить за тем, какие лекарства употребляешь.

Нельзя пить таблетки, если в их составе есть фуросемид, который используют, чтобы быстрее вывести из организма следы допинга – это мочегонное, запрещенное WADA . «Аякс» и Онана будут подавать апелляцию, но вряд ли что-то изменится, камерунца отстранили на год за халатность, а не за допинг.

Повезло «Челси», что выбрал Менди, а не Андре – могли получить еще один трансферный прокол. Заплатили бы голландцам много денег за вратаря, что теперь около 12 месяцев будет без футбола. Онана, что хорошо для «Аякса», не поймали на наркотиках, как большинство вратарей в списке, но теряют основного голкипера по глупости.