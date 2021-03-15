ГлавнаяНовости

Агент Обухова высказался о положительной допинг-пробе форварда

сегодня, 10:39

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые в отношении футболиста.

Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите.

Все новости
ФИФА подозревает трёх российских футболистов в применении допинга
Сегодня, 09:47 Комментарии31
Игрок «Ростова» пойман на допинге, результат анализа пытались скрыть
Сегодня, 08:17 Комментарии39
Осуждённый на 75 лет, чемпион мира и звезда «Аякса». Вратари с дисквалификациями за допинг
05 февраляСтанислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии8
Онана: «Я перепутал запрещённое лекарство с обычным аспирином»
05 февраля Комментарии25
ОфициальноУЕФА на год дисквалифицировал вратаря «Аякса» Онану за допинг
05 февраля Комментарии33
ОфициальноДва футболиста «Зальцбурга» попались на допинге
22 декабря 2020 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 11:57
Не удивлюсь если у него нашли глюконат кальция)))
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 11:37
Они давно на ней или даже поднялись((
ОПС
ОПС
сегодня в 11:26
Такие агенты не за игроков борются, а за бабло, а на остальное начихать.
beefs
beefs
сегодня в 11:20
мутно это все, на одну ступень с Родченковым становитесь, господа хорошие...
112910415
112910415
сегодня в 11:18
а кто отмазывать будет, Пушкин что ли ?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:11
Зачем игроку нужен такой агент который более 10 лет зарабатывал на игроке, а при возникновении проблемы от него никакой помощи не дождёшься
В 2013 году Обухову было 20 лет и агент наверняка имел влияние на молодого игрока
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 11:00
Тут ужу в пору юриста нанимать надо, а агент это так себе....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:55
Такого агента за ... и в музей. С 16 лет вёл парня ?!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:40
Как-то не очень внятно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:40
Попал парень
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100