Агент Обухова высказался о положительной допинг-пробе форварда

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» , прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые в отношении футболиста.

Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА . О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите.