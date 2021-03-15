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Игрок «Ростова» пойман на допинге, результат анализа пытались скрыть

сегодня, 08:17

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил и может получить дисквалификацию на четыре года, сообщает источник, ссылаясь на официальное письмо от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Исходя из письма, допинг-проба футболиста, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и которая значилась как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью „альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб“ (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как „отрицательная“», – говорится в уведомлении ФИФА.

Обухов играет за «Ростов» с октября прошлого года.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:46
Не понимаю, зачем местные комментаторы жалуются на якобы привлечение Ростова к этому скандалу? Где в тексте написано, что WADA имеет какие-то претензии к клубу? Чётко, ясно и однозначно выделен фрагмент из письма, в котором уличается в деянии именно обух, а не клуб.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:39
Лож ипровокация, и снова ублюдки топят Дон!!!!
R0100V
R0100V ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:30
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 11:17
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 11:14
      Нет срока давности,и скоро мы "закроем Америку",как злодеяние прошлого! А чё,ведь стала "ведьма,сожжённая на костре"-Жанна Д,Арк,-святой католической церкви через 500 лет после сожжения!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ stanichnik (раскрыть)
      сегодня в 10:30
      "Торпедо"
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 10:29
      Зачем притягивать Ростов к теме!
      санек002
      санек002
      сегодня в 10:28
      да уж!это скандал!
      161регион
      161регион ответ ДАША Д (раскрыть)
      сегодня в 10:26, ред.
        Cremen
        Cremen
        сегодня в 10:20
          Аксинья
          Аксинья
          сегодня в 10:16
          Здесь главное красиво поданное заглавие статьи - даже безразличный к фк "Ростов" читатель должен обязательно заглянуть - умеют наши журналюги варганить литературную окрошку))
          stanichnik
          stanichnik
          сегодня в 10:08
          В тот период Обухов являлся игроком Спартака, так что это атака не на фк Ростов, а скорее на красно-белых.
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          сегодня в 10:01
          Ростов то причем здесь?). 2013г выступал за молодежную сб России, в этот период и была взята проба. 2013 г игрок Торпедо. Потом нап Спартака2.
          РФС здесь только наоборот в качестве ответчика будет скорее всего.
          Крикун
          Крикун
          сегодня в 09:56
          Во время обнаружения допинга в 2013 году Обухов был игроком спартака!
          lotsman
          lotsman ответ Трезвый повар (раскрыть)
          сегодня в 09:53
            lotsman
            lotsman ответ Аксинья (раскрыть)
            сегодня в 09:51
            Нет, не совпадение, в WADA сидели и ждали момент, когда надо наехать на Ростов. Или может быть ты думаешь, что WADA вынесли представление давно, а в РПЛ ждали момента, наплевав на представление WADA, когда же это Ростов надо прищучить?
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            сегодня в 09:45
            Интересно что вспомнили про допинг пробу 8 летней давности именно тогда когда Ростов пригрозил РФС бойкотом. Совпадение? Я не верю в такие совпадения
            Ростову откровенно намекают что если будут продолжать отстаивать правду и бороться с коррупцией среди судей, то получат от РФС ответку
            Ислам0926
            Ислам0926 ответ ДАША Д (раскрыть)
            сегодня в 09:36
              Крикун
              Крикун
              сегодня в 09:29
                Ironigor
                Ironigor
                сегодня в 09:29
                Причём вообще в этом деле Ростов ,где дела вообще минувших ни дней,а даже лет 2013г .Что за дурость ,для чего понадобилось именно сейчас эту тему ворошить .А может это и не зря делается??? Появляются добродетели Ростова . А вообще где эти разведчики раньше были ??? Кто вообще эту тему поднял сейчас??? Кто источник этого вброса ??? Желаю Удачи Ростову !!! Всем добра!!!
                Gahi
                Gahi
                сегодня в 09:21
                Действительно одна беда для Ростова не приходит, то не справедливое судейское решения когда отняли гол, то теперь ещё и департамент разведки и расследования ВАДА. Который пришёл к выводу и обухом ударил Ростовчан по голове и за антидопинговых нарушений правил, восьмилетней давности связанный с игроком команды Владимиром Обуховым. Обухов перешёл в Ростов в октябре 2020 года так что к команде какие могут быть претензии, просто это всё накладывает общее негативное состояние на команду что в свою очередь может сильно повлиять на результаты оставшихся матчей Ростова. Ростов команда мужиков всегда выходила с честью из трудных ситуаций какими бы они не были сложными на его пути. Удачи
                Аксинья
                Аксинья ответ ОПС (раскрыть)
                сегодня в 09:19
                Разведка сработала очень оперативно, буквально на второй день после подачи ультиматума фк "Ростов" - учитесь...
                cska1948
                cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
                сегодня в 09:18
                Какое отношение Ростов имеет к пробе 2013 года и вообще к пробам на допинг? Где в то время играл Обухов? Скорее накажут, в очередной раз, Российское ВАДА.
                ОПС
                ОПС
                сегодня в 09:11
                Особенно впечатляет название "департамент разведки и расследований". Разведчики, блин.
                Дмитрий Климович 3
                Дмитрий Климович 3
                сегодня в 09:10
                Наш девиз не дня без скандалов!
                129856
                129856
                сегодня в 09:09
                Такое прощать нельзя.
                Kaguzuti
                Kaguzuti
                сегодня в 09:07
                  Аксинья
                  Аксинья ответ lotsman (раскрыть)
                  сегодня в 08:59
                  Ну как всегда случайное совпадение...знакомо...проходили не в первой...
                  ДАША Д
                  ДАША Д
                  сегодня в 08:58
                  Ростов теперь накажут по полной.
                  lotsman
                  lotsman
                  сегодня в 08:56, ред.
                  Всемирному антидопинговому агентству (WADA) наплевать в какой команде играет Обухов. Он фигурирует у них как игрок сборной России. И по представлению агентства дисквалифицирована российская фигуристка Мария Сотскова. Так что, ростовчане, успокойтесь, никто о вашем клубе в (WADA) не знает и не копает ИМЕННО под вас.)))
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