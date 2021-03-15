Игрок «Ростова» пойман на допинге, результат анализа пытались скрыть

1615785478

сегодня, 08:17

Нападающий «Ростова» подозревается в нарушении антидопинговых правил и может получить дисквалификацию на четыре года, сообщает источник, ссылаясь на официальное письмо от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Исходя из письма, допинг-проба футболиста, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и которая значилась как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью „альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб“ (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как „отрицательная“», – говорится в уведомлении ФИФА .

Обухов играет за «Ростов» с октября прошлого года.