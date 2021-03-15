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ФИФА подозревает трёх российских футболистов в применении допинга

сегодня, 09:47

Российский футбольный союз (РФС) дал комментарий по появившейся информации о возможном нарушении антидопинговых правил нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.

Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.

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The Frei
The Frei
сегодня в 12:05, ред.
Головин, Миранчук и Кокорин походу... 🚬🗿🗿🗿
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 11:44
Дзюба балуется по-своему)
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 11:43
Как же наших пешеходов можно было заподозрить в допинге?)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:36
А вот не надо Ростову заниматься ерундой с этими бойкотами !
Сейчас не только допинг найдут, а еще склад боеприпасов в кабинете Карпина !
Добряк
Добряк
сегодня в 11:32
    swed27
    swed27
    сегодня в 11:18
    Ну началось
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 11:16
    один из них джюба
    вон как на видео под допингом слюни пускал
    морозз
    морозз
    сегодня в 11:00
    Кому то из ВАДА моча ударила в голову, начался очередной бред!
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 10:56
    Дзюба может не волноваться. И так ясно, что он не балуется допингом
    Добряк
    Добряк
    сегодня в 10:47
    Кто старое помянет, тому глаз вон...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    сегодня в 10:47
    Ну что, надо быть объективными. Если это манипуляция и причины этой новости вне футбола, то остается сочувствовать болельщикам, если примут какие-то ограничения или санкции. С другой стороны, если б вводили санкции против олигархата, но тут снова тема запрета бьет по обычным болельщикам. И зачем вообще тему допинга поднимать, если клубы не выходят из групп Лиги Европы или вообще не пробиваются туда. Будут рекомендовать отстранить сборную? Плохое решение.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 10:46
    Понятно кого подозревают кокорин и мамаев, а дзюба подносил снаряды, вот и весь допинг 40 градусный, но это всго лишь подозрение господа, доказательств нет, просто подозрения. Ясность даст возможную , только очная ставка, в столь сложившейся непонятной ситуации, которая может произойти на сборах национальной сборной России, ставка сама, либо подловить подозреваемых лиц в каком -нибудь трактире!!! Донесение тасс, сомнительно правдивых.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:43
    А цирковая программа в отношении России продолжается, - "с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1245405/obuhov-vladimir-rostov . Нет никаких доказательств ,это просто может быть "Возможно"??? Я даже не нахожу нормальных слов ,как без мата тут обойтись?!!! Это хамство и безпридел со стороны WADA который год длится. Если нет доказательств , - смело могут взяться за руки с барабанщиком во главе колонны идти на хутор бабочек ловить!!! Один раз может кто нибудь из наших чиновников ответить на этот беспредел по мужски !!! Всем добра и удачи!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Медив (раскрыть)
    сегодня в 10:30
    Дзюбе???
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 10:30
    Опять эта хрень начинается.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:28
      David Young
      David Young ответ Qatar Airways (раскрыть)
      сегодня в 10:26
      .
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 10:18
      Мы даже догадываемся кто эти футболисты.

      Медив
      Медив ответ Трезвый повар (раскрыть)
      сегодня в 10:14
      А если не выдумывать, то где там хоть слово про ВАДА? Они имеют такое же отношение к ФИФА, как к примеру к НБА. То есть будут посланы практически сразу. У ФИФА свой антидопинг, причем вполне лояльный. По этому и всплывают случаи по прошествии двадцати лет, а ловят они практически никого. Единственный реальный вариант выбесить ФИФА, это если Дзюба во время матча назовет соперника черной обезьяной. Вот за это да, ФИФА порвет зaдницу
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 10:13
      ФИФА подозревает трёх российских футболистов в умении играть в футбол...
      Владимир Дыкин
      Владимир Дыкин ответ ДАША Д (раскрыть)
      сегодня в 10:12
      У футболиста Обухова была обнаружена положительная допинг-проба, взятая в 2013 году. На тот момент Обухов был игроком "народной команды" Спартак. А наши продажные СМИ взахлеб разносят эту сенсационную новость, выливая очередную порцию грязи на ФК "Ростов". Постыдились бы, да как это сделать если СОВЕСТИ НЕТ, ее променяли на БАБЛО.
      David Young
      David Young ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 10:11
      .
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 10:10
      Эта ВАДА уже достала. На другие страны (Австрия, Норвегия) так не реагируют, как на Россию. Когда наши что то выигрывают, то уже как то и не сильно радуешься. Сразу мысль, а вдруг у них что нибудь обнаружат. Где же у нашего спорта хорошие юристы, почему руководители спорта молчат в тряпочку. Или получать зарплату (немаленькую) и ничего не делать, это а в порядке вещей?
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:09
      связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году....


      Долго же они не могли открыть баночку с мочой.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 10:05
      Футболисты : Головин, Миранчук, а футболистка Кокорин ?))
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 10:02
      Найдут за что наказать Россию.
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 10:02
      без флага и гимна уже было. осталось без трусов и в американских футболках до пят.
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:01
      дела давно минувших дней,
      преданья старины глубокой
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 09:55
      ВАДА уже давно целенаправленно копают под Российский спорт. Теперь очередь дошла и до футбола. Хотят что бы на чемпионате европы сборная России играла без флага и гимна
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 09:51
      В 2013? Как своевременно...
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