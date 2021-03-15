ФИФА подозревает трёх российских футболистов в применении допинга

Российский футбольный союз ( РФС ) дал комментарий по появившейся информации о возможном нарушении антидопинговых правил нападающим «Ростова» .

Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу.