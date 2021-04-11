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Смолов: «Промес сказал, что я не забью со штрафного. Ответил ему: „Смотри“»

11 апреля 2021, 21:52
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Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре чемпионата России. Смолов забил гол и сделал результативный пас, а после матча был признан лучшим игроком встречи.

Хочу поздравить команду «Локомотив» и болельщиков с этой победой. Мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность. Мы все бьемся друг за друга, и я считаю, что это как раз приносит свои плоды. Лично я себя ощущаю хорошо, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде.

Нужно отдать должное «Спартаку» — это очень хорошая команда, с подбором сильных исполнителей. Нам было очень сложно в первые минуты. Хорошо, что нам удалось забить два гола в первом тайме и довести матч до победного. Плюс у нас еще было на одного игрока больше.

В моменте с первым голом я решил прострелить вдоль ворот, потому что это могло привести к автоголу. Почему я улыбнулся, когда бил штрафной? Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну и это произошло (смеется).

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
12 апреля в 18:35
Зиборок, привет!!! За нашей победой сегодня наблюдать будешь? Мы уже близко, чувствуешь?
SAFqwer
SAFqwer ответ Красно Синий воин (раскрыть)
12 апреля в 18:33
Как и 30н)))
SAFqwer
SAFqwer ответ доктоР7 (раскрыть)
12 апреля в 18:32
Полностью согласен, но у тех кого вызывают нет и этих 6-7-8 матчей ( речь о суперфорварде из курортного города )...
доктоР7
доктоР7 ответ SAFqwer (раскрыть)
12 апреля в 17:10
До чего же мы скатились, если в сборную вызывают после удачных 6-7-8 матчей...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 апреля в 12:23
Что то вчера не заметил чтобы Промес с Федотом разговаривал!!
А что же ты Федя Субашичу на Евро не сказал "Смотри!"?! Пробил как Лопыреву по попке погладил!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 апреля в 11:51
Промес б-а-л-а-б-о-л.
d_fincher
d_fincher
12 апреля в 10:26
Модрич сказал во время пенальти "Не забьешь", а я ему ответил: "Смотри!"
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 09:38
Разбушевался Федот не на шутку. Видимо, хочет в сборную вернуться и сыграть на Евро. Надо только не сбавлять набранный темп. А в моменте со штрафным, есть вина Максименко, стенку выставил неправильно, полностью открыв угол, а сам встал по центру. Бьющему оставалось только в этот угол попасть, что с радостью и благодарностью вратарю исполнил Смолов, словно пенальти пробив.
Hypnoz
Hypnoz
12 апреля в 06:13
Чувствуется, Федор созрел для европейской топ-5 !
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 06:03
Федя красава уделал Свинси по полной, он только пенальти выпрашивать умеет со своей падающей башней (Соболев).
Евгений Быстров
Евгений Быстров
12 апреля в 02:55
Федя пришел в себя,и это радует.
SHMEL258
SHMEL258
11 апреля в 23:54
Пацан сказал-пацан сделал!
nikoladolgov
nikoladolgov
11 апреля в 23:13
Игру сделал Смолов и Гильерме !

Смолов желанием победить, а Гильерме не пропустить !
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 апреля в 22:59
Соболева съел Пабло, к сожалению для нас(
Реально классный защитник, а в паре с Чорлукой так вообще сегодня классно играли.

Соболь отдохнёт с Уфой, так что Понсе зелёный свет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
11 апреля в 22:46
Да, ошибка явная. Надо было стенку побольше ставит и только самый угол оставить, а он хотел видеть момент удара. Но Смолов пробил классно. Меня сегодня Соболев разочаровал. Видимо Понсе надо было ставить сначала. Соболь какой то дерганый и взвинченный.
makkie
makkie
11 апреля в 22:43
Красиво забил со штрафного, не поспоришь.
Но там и вина Максименко есть - стенку то выстроил, а сам угол не держал. Вот Смолов туда и ударил.
SAFqwer
SAFqwer
11 апреля в 22:21
Смолов больше Заболотного заслуживает вызов в сборную сейчас и не хуже Соболя по игре смотрится...
ABir
ABir
11 апреля в 22:15
Похоже на ходу придумано про Промеса, а в остальном все правильно сказал: было очень сложно и повезло, что забили, хотя гол из логики развития игры не вытекал.
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 22:10
ГОл + пас.А мог и побольше забить,лучше на этом "недостижении" сосредоточиться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 22:04, ред.
Жёстко отомстил Федя негру.
Futurista
Futurista
11 апреля в 21:59
Сказал "Смотри" Промесу, а смотрел Максименко...
25процентный клоун
25процентный клоун
11 апреля в 21:54
Забавно, это часть спорта
shlomo
shlomo
11 апреля в 21:54
иНТЕРЕСНО, ЧТО пРОМЕС ПРОСПОРИЛ...:)))
particular
particular
11 апреля в 21:54
Тот, кто пихал Барсе и Реалу, вполне может преподать урок мастерства заезжему нидерландцу 😉
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