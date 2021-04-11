Тедеско: «Хотел бы отметить Гильерме, могу сравнить его с Нойером»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

В начале матча мы контролировали всё, отлично начали игру, как и планировали, надо было брать инициативу. Если бы Айртон нашёл свободного игрока в штрафной, в том числе Промеса, мы могли забить. Но забил «Локо», после мы продолжали хорошо играть, но случилась красная карточка. В перерыве мы поменяли схему, показали характер и больше прессинговали, работали на флангах, было много моментов.

Хотел бы отметить Гильерме. Нечасто за свою жизнь я видел такую игру вратаря, могу сравнить его с Нойером.