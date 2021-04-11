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Тедеско: «Хотел бы отметить Гильерме, могу сравнить его с Нойером»

11 апреля 2021, 21:44
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

В начале матча мы контролировали всё, отлично начали игру, как и планировали, надо было брать инициативу. Если бы Айртон нашёл свободного игрока в штрафной, в том числе Промеса, мы могли забить. Но забил «Локо», после мы продолжали хорошо играть, но случилась красная карточка. В перерыве мы поменяли схему, показали характер и больше прессинговали, работали на флангах, было много моментов.

Хотел бы отметить Гильерме. Нечасто за свою жизнь я видел такую игру вратаря, могу сравнить его с Нойером.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
12 апреля в 09:32
Вратарь Локо классно отыграл матч...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 08:33
Окультурили мы в России этого блудного немца тедеску, похвалил соперника впервые, походу мостовой прав, что тедеска поумнел.
амурец
амурец
12 апреля в 05:05
Гиля сегодня был бесподобен, играл бы так всегда
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 апреля в 01:39
Хде "стеночки" и "забегания"? Хде "кружева"? Я тебя спрашиваю!))))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 апреля в 23:59
Сегодня Гиля был не похож на себя самого, сыграл просто шикарно.
Caniggia
Caniggia
11 апреля в 22:48
Мораль сей басни такова - не вызывайте Гилю в сборную и он будет играть, как топ вратарь в клубе!
Zak11
Zak11
11 апреля в 22:33
Всё таки Спартак должен был сыграть иначе немного. Всё было предсказуемо, Локомотив был готов к такой игре. Айртон неплохо обострял, но чего то постоянно не хватало. Атаки Локомотива выглядели острее, пусть их и мало было
n272nm
n272nm
11 апреля в 22:21
Тедеско - блаженный! Нет, Гильерме отыграл прекрасно, но от этого он не стал Нойером. Что касается "В начале матча мы контролировали всё, отлично начали игру, как и планировали, надо было брать инициативу."(С) - это иллюзия. Все контролировал Локо. Локомотив сознательно отдал инициативу и играл на контратаках. Спокойно выдержал бестолковый стартовый натиск Спартака и начал контратаковать. Причем каждая контратака была смертельно опасной. В итоге Локо забил два гола. хотя мог забить больше) и, собственно, решил исход игры в первом тайме. Плюс еще, у Спартака было удаление. Игра сделана. Максимум, если бы случилось чудо чудное, Спартак мог бы выкоробчить ничейку, но это если бы фантастически повезло. Только ничья Спартак все равно не устраивала бы. Во втором тайме Локо спокойно контролировал игру и не напрягался. Я уверен, если бы Спартак забил гол, Локо тут же восстановил отрыв. Видно было, что железнодорожники играли по счету и при необходимости могли прибавить. Это только в Спартаке думают, что их убил судья и они играли лучше чем Локо. На самом деле Локо был сильнее и Николич с Запасом переиграл Тедеско. Я думаю, что на Локо и ЦСКА будут выше в таблице, чем Спартак.
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 22:17, ред.
Что скажешь-прекрасно сыграл,а ухмылки по поводу сравнения-это русская национальная черта,истоки которой в преклонении перед иностранным.Можно подумать,что тот же самый Нойер не обсир...по полной,или условный "иванов" не может провести матч на уровне указанного вратаря,или даже выше.Вон Витька Ханчарэнка почти всех еврогегемонов обыгрывал,а на выходе-НОЛЬ!
Evilhuman
Evilhuman
11 апреля в 22:14, ред.
Он такой же Нойер, как ты тренер
ABir
ABir
11 апреля в 22:10
У Гильерме удачные и не очень игры чередуются, но сегодня его заслуга в успехе паровозов - 80%. Спартак даже вдесятером в два раза переиграл локов по ударам в целом и в створ
Ванечка
Ванечка
11 апреля в 21:55
Ну ну....кто один и кто другой...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
11 апреля в 21:55
Очень жаль господин Тедеско,что в своей команде и отметить некого...Гильерме действительно в нескольких эпизодах сыграл здорово.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
11 апреля в 21:52
Куражный вратарь, если ловит кураж, то да его пробить практически не возможно, но если игра не пошла, то может быть и 0 5, как с Сербами...
particular
particular
11 апреля в 21:51
После сравнения с немцем, бразильский россиянин, наверняка, расплылся в довольной улыбке 😅️
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 21:49
Если бы Гиля выручал так постоянно , то он не играл бы в Локо и защищал бы цвета сборной Бразилии)
25процентный клоун
25процентный клоун
11 апреля в 21:49
Гиля был хорош, но Айртон не искал ни Куинси ни Ларссона
alexgurzan
alexgurzan ответ Qatar Airways (раскрыть)
11 апреля в 21:48
.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Qatar Airways (раскрыть)
11 апреля в 21:47, ред.
Шунин тоже "выручает" постоянно)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 апреля в 21:46
Гиля сегодня топ!!! Тащил ВСЁ!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
11 апреля в 21:46
За сборную он особенно хорошо играет.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 21:44
Сегодня был силён...
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