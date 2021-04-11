«Для меня куда важнее чемпионство „Зенита“». Азмун — о гонке бомбардиров

Нападающий «Зенита» поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1). Иранский форвард оформил дубль.

В футболе бывает всякое. Иногда ты бьёшь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.