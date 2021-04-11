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«Для меня куда важнее чемпионство „Зенита“». Азмун — о гонке бомбардиров

11 апреля 2021, 20:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1). Иранский форвард оформил дубль.

В футболе бывает всякое. Иногда ты бьёшь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.

Дубль ударами головой — впервые в карьере? Не помню, я ведь уже столько мячей забил! Чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ? Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа.

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Все комментарии
stasil
stasil
11 апреля в 23:14
Хочется, чтобы у Азмуна всё сложилось. Меня сегодня потряс пустой взгляд малкома, который сам понимает, что играет только из-за высокой цены контракта.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 23:02
В чемпионстве уже можно не сомневаться
STVA 1
STVA 1 ответ SinonSinon (раскрыть)
11 апреля в 22:24
Я его не хотел обидеть! Просто все эти слова когда приходят в клуб и говорят -я давно хотел играть за этот клуб!И эти слова Азмуна это лукавство небольшое!Они говорят то что хотят слышать болельщики!Я не считаю это чем то вон выходящим!Но не думаю что для Сердара личная статистика перед летним ТО , где буде решаться его судьба не имеет значения!Повторяю что обидеть его не хотел!Он мне более симпатичен чем Зюба!
SinonSinon
SinonSinon ответ STVA 1 (раскрыть)
11 апреля в 22:15
Зря Вы так. Сердар играет в России с 17,5 лет и ни разу ни в Ростове, ни в Рубине, ни теперь в Зените (за 2 с половиной года) ни одной скандальной истории, никакого выпячивания себя в прессе.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 апреля в 21:05
Дубль Азмуна и победа Локо, скорее всего, сняли вопросы о чемпионстве. Шансов обойти Зенит ни у кого не осталось. График оставшихся матчей позволяет с уверенностью отдать чемпионство Питеру. Смотрим борьбу за второе место.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
11 апреля в 21:03
О себе тоже не нужно забывать.
stanichnik
stanichnik
11 апреля в 20:57
Сложно переоценить вклад Азмуна в победы команды из Питера. Яркий на поле и скромный на камеру Сердар расположил к себе болельщиков разных клубов. После сегодняшней победы в Сочи и поражения Спартака от Локомотива вероятность третьего подряд золота для главной команды Газпрома становится вполне очевидной и было бы справедливо к медали получить и приз лучшему бомбардиру.
Сидор новый
Сидор новый
11 апреля в 20:54
Ну тут чемпионство не уйдет
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 20:36
Конечно чемпионство важнее.
drug01
drug01
11 апреля в 20:31
Золотые слова мастера игры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 20:26
Так и должно быть...
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 20:26
Дежурные слова!
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