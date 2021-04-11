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Семак: «Сделали один шаг вперёд, но вся борьба впереди»

11 апреля 2021, 19:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

Сложный матч. Складывался очень непросто. И в физическом плане, и в плане результата. Оставили очень много сил и эмоций. Сделали один шаг вперед. Но вся борьба впереди.

У нас весной очень много голевых моментов. Реализация не позволила набрать нам больше очков. Нужно больше создавать и забивать. Будем работать над реализацией.

Мне важно, что команда победила. А то, что я обошел Петржелу по количеству побед, — просто приятное дополнение.

Нам хочется, чтобы конкуренты теряли очки. Но все зависит от нас. Мы и так уже много потеряли. И хотим сделать так, чтобы осечек у нас было немного.

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Все комментарии
viv
viv
11 апреля в 23:04
    Beekeeper
    Beekeeper
    11 апреля в 21:45
    Вашу борьбу мы в ЕК увидим. Хотя не, не увидим, туда же зенит не заносит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 апреля в 20:06
    Подозрительная победа.
    Ironigor
    Ironigor
    11 апреля в 19:30
    Никакой борьбы уже нет !!!
    drug01
    drug01
    11 апреля в 19:29
    Делаем УДАЧИ и побед
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