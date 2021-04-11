Семак: «Сделали один шаг вперёд, но вся борьба впереди»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

Сложный матч. Складывался очень непросто. И в физическом плане, и в плане результата. Оставили очень много сил и эмоций. Сделали один шаг вперед. Но вся борьба впереди.

У нас весной очень много голевых моментов. Реализация не позволила набрать нам больше очков. Нужно больше создавать и забивать. Будем работать над реализацией.

Мне важно, что команда победила. А то, что я обошел Петржелу по количеству побед, — просто приятное дополнение.

Нам хочется, чтобы конкуренты теряли очки. Но все зависит от нас. Мы и так уже много потеряли. И хотим сделать так, чтобы осечек у нас было немного.