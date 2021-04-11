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Широков: «Как в современном мире можно утаить сдачу матча?»

11 апреля 2021, 19:25
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал слухи о том, что матч 25-го тура «Уфа» — «Ахмат» (3:0) мог носить договорной характер.

У нас, по мнению многих, везде договорняки. Как вы себе это представляете? Придут и скажут «проиграйте», что ли? Как в современном мире это можно утаить? Мне даже смотреть матч не надо, я не представляю, как это возможно на уровне РПЛ. Это раньше не было средств связи — команды встречались два раза в год и друг с другом разговаривали. Сейчас каждый с каждым разговаривает. Как можно утаить сдачу? Пусть те, кто это придумывает, придут и это скажут. Представляю, что с ними сделают в раздевалке.

Ранее на обвинения в договорном матче с «Уфой» отреагировал гендиректор «Ахмата».

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Все комментарии
Asper
Asper
12 апреля в 08:48
Представляю, что с ними сделают в раздевалке.
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Странно, что ещё никто не сострил, что Азмун обвинил Дзюбу в сдаче
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
11 апреля в 21:23
Да никто и не утаивает аххах
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 20:55
Как то же умудряются
Бамбихрюк
Бамбихрюк
11 апреля в 20:54
Рассказываю, к паре игроков подходит тренер и говорит - хочешь еще играть? Тогда тогда притворись валенком, иначе в дубль) вот и все
Futurista
Futurista
11 апреля в 20:29
Так же как пинать судью ногами и остаться безнаказанным...
youtomee
youtomee
11 апреля в 20:10
ну хоть тут он адекватные вещи говорит
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 20:07
В абсолютную справедливость ВАРева тоже долго талдычили.И что в итоге,если ряды недовольных растут,как и число непонятных решений? Новые технологии-новые возможности для жульничества.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 апреля в 19:33
Берёшь и фолишь в своей штрафной
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 19:32
Ты уже с судьёй сделал!
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 19:27
Ну нет же всё наивно.
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