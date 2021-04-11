Широков: «Как в современном мире можно утаить сдачу матча?»

Бывший полузащитник сборной России раскритиковал слухи о том, что матч 25-го тура «Уфа» — «Ахмат» (3:0) мог носить договорной характер.

У нас, по мнению многих, везде договорняки. Как вы себе это представляете? Придут и скажут «проиграйте», что ли? Как в современном мире это можно утаить? Мне даже смотреть матч не надо, я не представляю, как это возможно на уровне РПЛ . Это раньше не было средств связи — команды встречались два раза в год и друг с другом разговаривали. Сейчас каждый с каждым разговаривает. Как можно утаить сдачу? Пусть те, кто это придумывает, придут и это скажут. Представляю, что с ними сделают в раздевалке.