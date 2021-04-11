Газинский: «За неделю работы Ганчаренко трудно что-то поменять»

Полузащитник «Краснодара» поделился мыслями после поражения команды в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

Нехватка мотивации? Нет, конечно. Об этом речи идти не может. В команде практически нет футболистов, которые выигрывали чемпионство, поэтому о мотивации даже не нужно говорить. В этом нет смысла. Все ребята мотивированы, все прекрасно понимают важность матча, и как я сказал, нужно исправлять ситуацию.

Как правило, всегда, когда приходит новый тренер, появляются новые эмоции. Прошла всего неделя, и я думаю, за такой короткий срок тяжело что-то поменять. Только от матча к матчу, от игры к игре ситуация будет меняться.