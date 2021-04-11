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Газинский: «За неделю работы Ганчаренко трудно что-то поменять»

11 апреля 2021, 19:47
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мыслями после поражения команды в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

Нехватка мотивации? Нет, конечно. Об этом речи идти не может. В команде практически нет футболистов, которые выигрывали чемпионство, поэтому о мотивации даже не нужно говорить. В этом нет смысла. Все ребята мотивированы, все прекрасно понимают важность матча, и как я сказал, нужно исправлять ситуацию.

Как правило, всегда, когда приходит новый тренер, появляются новые эмоции. Прошла всего неделя, и я думаю, за такой короткий срок тяжело что-то поменять. Только от матча к матчу, от игры к игре ситуация будет меняться.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
11 апреля в 21:34
Дайте две, а лучше два, года
112910415
112910415
11 апреля в 21:01
сами-то игроки где ?
sv_1969
sv_1969
11 апреля в 20:33
Года через три всё будет норм!
VAN ARM
VAN ARM
11 апреля в 20:28
время всё поставит на место))
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 20:08
Мы знаем,что и за 4 года тоже.
ДСА
ДСА
11 апреля в 20:00
Тренер все равно не справился.
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 19:52
Просто не возможно !!! Удачи Ганчаренко в Краснодаре.
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