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«Спартак-2» пропустил 5 мячей, Пиняев забил «Велесу». Итоги 36-го тура ФНЛ

12 апреля 2021, 19:30

Завершились все матчи 36-го тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сулейманов Тимур 69

«Оренбург» — «Спартак-2» 5:2
Голы: Бреев Сергей 3, Гойкович Ренато 30, Фамейе Джоэль 45, Палиенко Максим 47, Бреев Сергей 65 — Голятов Илья 75, Литвинов Руслан 78

«Факел» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Зайцев Николай 73

«Акрон» — «Динамо» 1:1
Голы: Квеквескири Даур 82 — Пикатов Дмитрий 32

«Чертаново» — «Велес» 2:4
Голы: Молтенинов Илья 4, Пиняев Сергей 39 — Чуканов Андреа 5, Галоян Артур 82 (пенальти), Галоян Артур 86, Н'Диай Лассана 90+5

«Шинник» — «Алания» 0:1
Гол: Шавлохов Давид 15

«Нефтехимик» — «Торпедо» 2:2
Голы: Хубаев Давид 39, Кленкин Данил 81 — Дворецков Филипп 62, Лебеденко Игорь 68

«Краснодар-2» — «Иртыш» 2:0
Голы: Мацукатов Алекс 80, Апеков Руслан 90

«Чайка» — «Енисей» 0:1
Гол: Кичин Валерий 64 (пенальти)

«Балтика» — «Томь» 0:1
Гол: Дмитриев Максим 43

«Волгарь» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Сергеев Иван 69 (пенальти)

«Спартак-2» пропустил 5 мячей, Пиняев забил «Велесу». Итоги 36-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 21:32
Самара почти оформила себе место в РПЛ на следующий год, а вот судьба второй путёвки решится через пару недель в Оребурге между хозяевами и нижегородцами.
makkie
makkie
12 апреля в 20:18
Надеюсь, Оренбург не пустят в РПЛ!
Сидор новый
Сидор новый
12 апреля в 19:58
Борьба за второе место будет до последнего тура..
Ванечка
Ванечка
12 апреля в 19:56
Крылья уже можно поздравить с заслуженном выходом в РПЛ....МОЛОДЦЫ!!!!
shlomo
shlomo
12 апреля в 19:49
Удачи Оренбургу.... больше ошибаться на финише нельзя...
Futurista
Futurista
12 апреля в 19:41
Налетай...свеженькое)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 19:33
Что-то "Крылья" буквально отскочили - гол с пенальти и два удаления в конце. Ладно, что хоть три очка заработали, но легкой прогулки не получилось.
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