«Спартак-2» пропустил 5 мячей, Пиняев забил «Велесу». Итоги 36-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 36-го тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Сулейманов Тимур 69
«Оренбург» — «Спартак-2» 5:2
Голы: Бреев Сергей 3, Гойкович Ренато 30, Фамейе Джоэль 45, Палиенко Максим 47, Бреев Сергей 65 — Голятов Илья 75, Литвинов Руслан 78
«Факел» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Зайцев Николай 73
«Акрон» — «Динамо» 1:1
Голы: Квеквескири Даур 82 — Пикатов Дмитрий 32
«Чертаново» — «Велес» 2:4
Голы: Молтенинов Илья 4, Пиняев Сергей 39 — Чуканов Андреа 5, Галоян Артур 82 (пенальти), Галоян Артур 86, Н'Диай Лассана 90+5
«Шинник» — «Алания» 0:1
Гол: Шавлохов Давид 15
«Нефтехимик» — «Торпедо» 2:2
Голы: Хубаев Давид 39, Кленкин Данил 81 — Дворецков Филипп 62, Лебеденко Игорь 68
«Краснодар-2» — «Иртыш» 2:0
Голы: Мацукатов Алекс 80, Апеков Руслан 90
«Чайка» — «Енисей» 0:1
Гол: Кичин Валерий 64 (пенальти)
«Балтика» — «Томь» 0:1
Гол: Дмитриев Максим 43
«Волгарь» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Сергеев Иван 69 (пенальти)
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.